«Кузя» снова задымил… 3 15.12.2019, 15:14

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Интересно, что там еще у Путина на очереди?

При пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", пришвартованном в мурманском доке, пострадали 12 человек, есть погибший. Всего на крейсере работали 400 человек, их эвакуировали. Пожар достигал 600 кв. метров. Комментаторы уверены, что судьба авианосца стала символом геополитических амбиций режима, вспоминают прошлое корабля, который был задействован в сирийском конфликте, пишет kasparov.ru.

Эль Мюрид:

"На "Адмирале Кузнецове" сегодня новое ЧП — пожар в энергоотсеке. Пострадали 10 человек. Был бы он лошадью — гуманнее было бы пристрелить. Чтобы не мучился.

Из профильного ТГ-канала:

"Очаг пожара локализован в пределах корпуса корабля", или как правильно дешифровать информацию департамента массовых галлюцинаций.

"Задымление" — сильный пожар

"возгорание" — очень сильный пожар

"очаг пожара локализован" — горит, и пока не тушится

"получили неопасные для жизни травмы" — до госпиталя довезли живых

"произведена эвакуация" — кто смог, тот убежал

"боеприпасов и вооружения нет" — черт его знает, что там догорает.

И другой профильный канал:

Штаб по тушению принял решение о затоплении отсеков. Это фактически конец".

Андрей Пивоваров:

"Авианосец вполне может стать символом эпохи. Кремль вливает гигантские деньги в вооруженные силы, а на выходе у нас один авианесущий корабль, спущенный на воду еще при СССР. В его починку вливают миллионы, но пока ремонтируют, происходит авария. Опять миллионы, опять авария, на всем этом, конечно, безбожно пилят. А пока все это происходит, гибнут люди".

Телеграм-канал Запретное мнение:

"На "Адмирале Кузнецове" произошло очередное возгорание, которое поставит точку в его бесславной истории.

...На нём произошло четвёртое за его многострадальную историю возгорание, оказавшееся серьёзнее всех трёх предыдущих вместе взятых.

В результате пострадало более 10 человек, некоторые из них находятся в реанимации.

Штаб по ликвидации пожара принял решение затопить сгоревший отсек и, судя по всему, это финал: "Адмирал Кузнецов" наконец-то обретёт покой и уйдёт в вечное небытие.

"Была без радости любовь, разлука будет без печали".

Егор Алексеев:

"Заметили, все, за что они не берутся, превращается в прах, убытки и проблемы для остального мира.

Провалившийся Роскосмос, "Superjet", импортозамещение.

Убыточная "Сила Сибири".

Позорная Олимпиада, погубившая российский спорт и похоронившая остатки репутации.

Все, за что бы ни брались..."

Жан Гаскин:

"Вот и всё — сгорел последний российский авианосец. Теперь у них остался последний атомный крейсер, который криворукие то же пытаются поставить на кап ремонт. Из него "Петруша", как и "Кузя" точно не выйдет— сожгут или утопят. Вот так: всего 20 лет потребовалось ГБшной власти, чтобы вслед за космосом и авиацией, уничтожить вторые по мощи военно-морских силы в мире. Интересно, что там еще у Путена на очереди..."

Телеграм-канал СерпомПо:

"На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" снова беда — пожар. Есть пострадавшие.

В 2016-2017 годах во время похода в Сирию, в Средиземном море, "Адмирал Кузнецов" последовательно потерял два палубных истребителя — МиГ-29 и Су-33. Первый разбился при заходе на посадку, второй — в результате обрыва троса аэрофинишера.

В 2018 году затонул уникальный плавучий док, в котором ремонтировался "Адмирал Кузнецов", при этом кран дока упал на палубу крейсера и повредил ее.

И вот, год 2019-й — теперь пожар.

Факты говорят за себя. Не может быть совпадением, что с кораблем третий год подряд случаются серьезные происшествия. Это развал. И на флоте. И в оборонном комплексе.

В какой угол за парадным фасадом путинской пропаганды ни заглянешь — везде одно и то же".

Телеграм-канал Baza:

"На авианосце "Адмирал Кузнецов" нашли тело погибшего. Это военнослужащий по фамилии Ролдугин".

Телеграм-канал Не врать и не воровать:

"Причиной пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" стало попадание сварочной окалины, использовавшейся при проведении огневых работ при ремонте, на брошенную в трюме промасленную ветошь. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к участникам ремонта".

Телеграм-канал Футляр от виолончели:

"Сгорел крейсер "Адмирал Кузнецов", за срыв ремонта которого три дня назад оправдывался президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пожар позволит ОСК вообще не сдавать корабль.

...До того кадровый сотрудник британской Ernst & Young Алексей Рахманов провалил сдачу ледоколов "Обь", "Александр Санников", "Андрей Вилькицкий", сорвал контракты c "Атомфлотом" и "Газпромом". Но остался в должности и получил орден Александра Невского из рук Путина".

Андрей Горшенин:

"Оружие,о котором говорил Путин ,которого ни у кого нет, основанное на новых физических принципах — это "Адмирал Кузнецов"

Страшное ,как мы видим, оружие... принцип дейстивия — дол***бизм..

Подведем итоги :

Спалил весь российский мазут задымив аквваторию мирового океана

Спалил бюджет ВМФ когда его на веревке тащили к берегам Сирии

Утопил два российских самолета стоимостью по несмколко миллиардов

Утопил уникальный пловучий док,который уже не поднять

Получил оргомную пробоину от упавшего крана

Сгорел частично

И все это в течение пары лет ..когда он еще в бой не вступал... на своей территории. А если вступит??? Страшно подумать что будет с Нью Йорком или Вашингтоном. Кровь стынет".

Alex Tokar:

"Обратите внимание — картинке три года. Три года назад "Адмирал Кузнецов" (он же "Советский Союз" в детстве, он же "Леонид Брежнев" в молодости), дымя на весь океан и роняя самолёты в море, плыл на помощь сирийцам, на которых напали сирийцы. Назад буксировали. Поставили ремонтировать в плавучий док — док утонул. Теперь вот пожар.

И ведь всё равно не спишут в утиль, хотя это самый изношенный военный корабль в мире и самый, наверно, безобидный для противника. Потому что — единственный российский авианосец. Ну и что, что авиацию не доносит. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛ.

А моряков морячки нарожают".