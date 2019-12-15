Названы полезные продукты для похудения зимой 15.12.2019, 18:07

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Один из них — клюква.

Существуют продукты, с помощью которых можно похудеть зимой, пишет сайт healthinfo.ua. Вот они:

Сладкий картофель

Сладкий картофель является отличным источником клетчатки, которая помогает сохранить ощущение сытости, а также стимулировать работу пищеварительного тракта дополнительно сжигать калории. Батат также содержит гормон, который помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Грейпфрут

Фрукты в основном состоят из воды и клетчатки, поэтому они насыщают нас, не добавляя много калорий. Люди, которые потребляют фрукты, теряют в весе, в отличие от тех, кто не ест фрукты. Если потреблять половину грейпфрута трижды в день перед каждым приемом пищи, то через три месяца можно скинуть около 4 килограммов лишнего веса. Эффект похудения - в химическом составе грейпфрута.

Яблоки

В яблоках содержится очень большое количество витаминов и минеральных веществ, а также много пектина – сложного углевода, который увеличивается в объеме под действием пищеварительных соков, способствуя более быстрому появлению чувства насыщения. Именно благодаря этому свойству яблоки и стали известны большинству людей как элемент диетического питания. Кстати, чтобы снижение аппетита проявилось в полную силу, фрукты необходимо есть с кожурой: именно в ней пектиновые вещества находятся в наибольшей концентрации. Если съедать яблоко перед едой, то прием пищи станет меньше на 187 калорий.

Груши

У груш, как и у яблок, высокий уровень пектина, который, связываясь с водой, ограничивает количество жира, которое поглощает тело.

Клюква

Клюква содержит различные виды кислот, фруктозу и глюкозу, витамины и микроэлементы. Являясь мощным антиоксидантом, выводит из организма шлаки, улучшает обмен веществ, подавляет бактериальную микрофлору, очищает сосуды, имеет тонизирующее и мочегонное свойство. Очень эффективен для похудения сок из клюквы. Кроме похудения, организм насыщается полезными веществами и витаминами, повышается иммунитет. Свежая и замороженная клюква имеет низкую калорийность и способствует очищению организма. Возбуждая аппетит и слюноотделение, она повышает выделение желудочного сока, а это помогает быстрейшему перевариванию пищи и выводу остатков этого процесса из организма.

Индейка

Индейка также относится к продуктам, которые помогают сжигать жир. Постный белок позволяет насытиться и дает энергию, а это стимулирует улучшение обмена веществ. Чтобы снизить количество потребляемых калорий, мясо индейки надо есть без шкурки.

Корица

В холодное время года корица является одним из основных ингредиентов для многих теплых напитков. Эта обладающая чудесным ароматом специя регулирует уровень сахара в крови и увеличивает метаболизм.

Темный шоколад

Черный шоколад, так любимый многими, включает два компонента, которые, как известно, повышают метаболизм: кофеин и антиоксидант катехин. Благодаря тому, что даже маленький кусочек шоколада может утолить голод и вызвать ощущение сытости, диетологи рекомендуют использовать шоколад для похудения.