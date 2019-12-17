The Guardian: На компьютерах Путина установлена Windows XP 1 17.12.2019, 21:37

Иллюстрационное фото

Президент РФ использует устаревшую операционную систему.

На компьютерах президента РФ Владимира Путина в Кремле и в официальной резиденции Ново-Огарево установлена устаревшая операционная система Microsoft Windows XP. К такому выводу пришли журналисты The Guardian, изучив публикуемые пресс-службой Кремля фотографии, передает liga.net.

«Российские агенты были обвинены в глобальных хакерских операциях, но кто-то в Кремле явно забыл сообщить Владимиру Путину о важности кибербезопасности», - пишет британское издание.

На обоих компьютерах, в Кремле и Ново-Огарево, установлены фоновые изображения кремлевских башен.

Издание отмечает, что Microsoft прекратила выпускать регулярные обновления безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года. «Однако, похоже, что российские правительственные постановления не позволили Путину перейти на более новую версию Microsoft 10», - говорится в статье.

Microsoft предупреждает на своем веб-сайте, что компьютеры под управлением Windows XP «уязвимы для угроз безопасности и вирусов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать, почему Путин продолжает использовать устаревшую операционную систему.