Шахматы и кроссворды помогают сохраняют ясный ум в старости 2 2.12.2019, 8:41

Британские психологи провели долгосрочное исследование.

Зачастую с возрастом наблюдается довольно выраженный спад когнитивных функций: это связано как с ухудшением общего здоровья, так и — сильнее — с процессом нейродегенерации, причем даже вне диагностированных нейродегенеративных заболеваний. Скорость такого спада можно достаточно точно предсказать: ученые, к примеру, уже находили корреляцию когнитивного спада в старости с бедностью в детстве, а отследить начало старения мозга можно уже в сравнительно молодом возрасте, пишет «Вокруг света».

Из-за того, что факторов, которые увеличивают риск заметного когнитивного спада, известно достаточно много, потерю когнитивных функций можно также и предупредить. Например, исследования показывают, что пожилые люди, которые играют в настольные игры, отличаются лучшими когнитивными способностями среди сверстников, но до сих не проводилось крупных долгосрочных исследований, которые бы могли это подтвердить.

Дрю Альтшул и Ян Дири из Эдинбургского университета использовали данные из долгосрочного исследования, в рамках которого изучались здоровье и когнитивные способности 1091 шотландца. Все они родились в 1936 году и проходили когнитивные тесты в 11 лет, а также несколько раз — в возрасте от 70 до 79 лет. То, играют ли они в настольные игры (учитывались как игры с игровым полем вроде шахмат, так и, к примеру, кроссворды или бинго) и как часто, ученые оценивали, когда участникам было 70 и 76 лет. Помимо этого, при анализе также учитывались демографические и социоэкономические данные, данные о здоровье (например, наличии хронических заболеваний), образовании и активности.

Результаты анализа показали, что то, как часто участники играли в настольные игры, было значимо (p < 0,001) связано с показателями их когнитивных функций в 70 лет, а также — со скоростью когнитивного спада в возрасте от 70 до 79 лет. Зависимость не объяснялась побочными переменными, в том числе — с когнитивными показателями в возрасте 11 лет. Меньше всего от когнитивного спада у любителей настольных игр пострадали память и скорость принятия решений.

Авторы работы пришли к выводу, что настольные игры в действительности связаны с сохранением ясности ума в пожилом возрасте. Разумеется, характер этой связи ясен не до конца, но стоит, к примеру, учитывать то, что связь не регулировалась изначальным уровнем когнитивного развития участников. Также ученые уточняют, что в будущем необходимо будет изучить, какие именно из рассмотренных игр в сохранении когнитивных функций оказались эффективнее.