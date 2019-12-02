Врач: Белорусским чиновникам может прилететь «ответка» от медицины 12 2.12.2019, 9:00

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Иллюстрационное фото

Здравоохранение — зеркало проблем всей системы.

В белорусском здравоохранении, несмотря на завершение властями показательных процессов над коррупционерами, происходит все больше скандальных случаев.

27 ноября возле приемного покоя Гродненской областного центра «Психиатрия-наркология» был найден умершим мужчина, который накануне вечером обратился к врачам центра, но ему было отказано в помощи.

Буквально за пару дней до этого СМИ сообщали о скандальном случае в кардиологическом отделении 1-й городской больницы в Витебске. Пожилая пациентка упала с кровати: та перевернулась, так как была сломана и просто связана снизу тряпкой.

Как заявляют в свое оправдание сотрудники больницы: «Что делать, если у нас не такие кровати, как показывают по телевизору?».

Санитарное состояние больниц в регионах тоже оставляет желать лучшего: в той же Витебской 1-й больнице, как отмечают СМИ, «тараканы ходят стаями».

В чем причина того, что реальное положение в отечественной медицине отличается от той картинки, которую мы видим по телевизору?

На вопросы Charter97.org отвечает профессиональный врач, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Терешкова.

– На местах в Беларуси все отличается от того, что показывают по телевизору. Именно поэтому у нас во время так называемых выборов не всех кандидатов пускают на телевидение.

Мы живем в стране социальной лжи и ничего удивительного, ведь при диктатуре всегда происходит именно так.

Если говорить про конкретный случай в Гродно, то я вам честно скажу, тут со стороны прессы немного натянуто. Почему? Потому что мужчину нашли возле психиатрического центра, где в принципе не могут провести соответствующее обследование пациентам, скажем так, непрофильным.

Конечно, лучше было бы, если бы человек остался жив, но можно понять и медиков, которые просто не до конца владеют всем спектром диагностического оборудования. Да и у нас ярко выражена узкая специализация.

Что касается кроватей в больницах, с которых падают пациенты – конечно, это уже за границами добра и зла, потому что создается ощущение, что наша система охраны здоровья поддерживается лишь для cобственного существования, а не для помощи пациенту.

К сожалению, у нас вначале покрасят траву, потом еще раз покрасят траву, а уже потом тратят деньги оборудование и то, что нужно людям. Ведь успешность больниц определяют именно по эти показателям. Такая же ситуация и в школах. Повсюду одно и тоже.

Когда снаружи все красиво – значит администрация больницы считается успешной, а что там делается внутри — чиновники от медицины иногда знают, а иногда и не знают. Ведь плохим хвалиться никто не будет.

Периодически больницы сталкиваются с тем, что отделения перегружены и тогда в ход идут все те кровати, которые могли быть списаны. И мы находимся в тисках. С одной стороны — можно хлам выкинуть, чтобы никто не пострадал, с другой стороны — тогда хоть к себе на диван в кабинете размещай больных. Потому что доводятся планы и по госпитализации, и по койкообороту. И пациенты в больницы поступают не всегда в адекватном состоянии Встречаются и агрессивные люди, и неадекватные, которые не жалеют мебель, с которой имеют контакт. И все это одно за другим приводит к таким случаям.

Поэтому ничего хорошего в этом нет. Но медицина не может изменить сама себя. Медицина – это часть системы и изменения наступят тогда, когда изменится что-то в стране.

- Как сказывается отток специалистов на качестве белорусской медицины?

– Нехватка кадров cказывается на качестве, но не освобождает нас от количественных показателей. Если бы не было плановых показателей, то медицинская помощь стала бы менее доступна.

Возможно, выросло бы ее качество. Но в условиях, когда люди получают низкие зарплаты, этот путь оказывается неоправданным. Когда мы хотим сохранить нацию, то мы должны о ней заботиться.

У нас сейчас врачи затыкают собой все дырки и амбразуры. Некоторые работают и на две ставки. Потому что на самое срочное, на самое необходимое, людей просто не хватает.

А в обязанности врачей входят и санитарно-просветительная работа, профилактика болезней. Должна быть нормальная программа по профилактике болезней среди населения, а то мы так и будем ходить по замкнутому кругу.

Добавьте к этому повышенние пенсионного возраста и получите тенденцию к сокращению нации. То есть — к вымиранию. Поэтому на месте властей стоит задуматься, почему люди убывают и что делать, чтобы они оставались. Но я боюсь, что единственная идея, которая придет нашей власти в голову – это запретить медработникам выезд.

- Не боятся ли власти, что кризис в медицине ударит и по качеству лечения, которое они получают?

– Я считаю, что это осознают только те из них, которые непосредственно сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Но да, «ответка» им прилететь может.

Пока их проблемы не выходят за рамки каждодневных проблем, связанных с возрастом, стрессом, то они просто об этом не думают.

Задумаются наши чиновники про это тогда, когда выясняется, что у них онкологическая болезнь, а скорее всего, даже не у них, а у их родственников. То есть потребуется некая специализированная помощь, которую раньше было кому оказать.

Вот тогда, столкнувшись непосредственно с этим и проведя неудачны поиски возможностей внутри страны, они поймут, что в Беларуси такого уровня медицины нет.

Хорошо, когда люди могут себе найти помощь в другом месте. Плохо, что люди не понимают, что не все могут это сделать.

У нас чудесная Конституция, где декларировано много дельных вещей, к примеру — социальная защита. Но почему-то у нас есть люди, которые себя считают выше Конституции. А когда Конституция не работает на нашей территории, они находят себе другую территорию. Вот в чем проблема.

- Нужны ли Беларуси перемены в сфере здравоохранения?

– Эти перемены нужны даже не завтра, а вчера, как бы банально это не звучало. Каждый день промедления откликнется в несколько раз большим периодом, который придется догонять. Как говорит Майя Плисецкая про свою профессию, про балет: «Когда ты день не тренировался, то следущий день нужен только, чтобы обновить вчерашнюю форму».

Тоже самое происходит и в медицине, один раз приобретенная болезнь откликается человеку очень долго. Помочь людям сохранить свое здоровье можно только если медицина ориентирована на пациента массового, а не на элитарность. Пока мы лечим только тех, кто в состоянии это себе обеспечить сам, мы теряем нацию.