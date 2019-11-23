«Кровати связаны тряпочками, а тараканы ходят стаями»: правда о медицине в Беларуси 2 23.11.2019, 19:19

В Витебске пациентка получила травму прямо в больнице.

Пациентка больницы в Витебске упала с кровати: та перевернулась, так как была сломана и… просто связана снизу тряпкой, пишет tut.by. «Свидетельницами происшествия были пять женщин в палате. Они с трудом вытащили меня из этого кроватного „плена“. После падения у меня поднялось давление, сильно болела голова», — вспоминает пожилая горожанка. В больнице говорят, что сожалеют о случившемся: «Такого, конечно, в медучреждении происходить не должно». Но при этом откровенно признают: новая мебель здесь если и появится, то нескоро.

Фото: TUT.BY

«Сразу показалось: на меня свалился потолок»

Инцидент произошел 14 ноября в первом кардиологическом отделении 1-й городской больницы на улице Коммунистической с 67-летней пациенткой Раисой Ласовской. Она лечилась здесь от мерцательной аритмии с 1 ноября.

— Кровать была самая широкая, высокая и тяжелая в палате, — рассказывает журналистам пострадавшая. — Это не обычная такая панцирная советская кровать, какие мы привыкли видеть в больницах, а другая — наверное, из гуманитарной помощи. Я лежала на ней все две недели, как поступила в больницу. Что она сломана, визуально не было заметно. Правда, в первый день попала какая-то проволока из этой кровати — и я поцарапалась. Пожаловалась санитарке, она как-то закрутила эту проволоку, постелила наверх два одеяла. А потом кровать взяла — и перевернулась!

Произошло это около семи часов вечера.

— Я села на кровать — и вдруг она выпрямилась, как человек на стойке «смирно». А меня отбросило к стенке — и всеми своими 90 кг я в нее и влепилась! Очень сильно испугалась. Первая мысль: свалился потолок. Потому что я висела головой вниз, а кровать прижала меня к стене. А если бы я головой ударилась о тумбочку? Было бы ЧП.

В палате кроме Раисы Сергевны находились еще пять женщин. Они бросились на помощь:

— Женщины с трудом вытащили меня из этого кроватного «плена». И тут мы увидели, что кровать сломана и что ее кто-то снизу — там, где кронштейн — просто перевязал тряпкой. А она порвалась. Это же уму непостижимо: связать кровать тряпкой! Даже не проволокой!

Фото: TUT.BY

Раиса Ласовская и сегодня с волнением рассказывает о произошедшем:

— Я, наверное, минут 30 плакала. У меня поднялось давление, всю трясло. Медсестра дала мне таблетку от давления и корвалол. А дежурный врач, считаю, должен был предложить снимок головы — она у меня очень сильно болела: а вдруг сотрясение? Но врач только спросил, дать ли мне обезболивающее. Минут через 40 после случившегося приехали дочь с зятем и отвезли меня в травмпункт. Там сделали снимок, убедились, что сотрясения нет. Дочь мне сказала: «Все, больше ты в эту больницу не пойдешь!» — и забрала меня домой. Утром я в палату не вернулась.

На следующий день после происшествия Раисе Сергеевне позвонила домой заведующая отделением.

— Она извинилась и передо мной, и перед моей дочерью за то, что произошло. Спросила, вернусь ли я в больницу — продолжать лечение. Но я наотрез отказалась. Не хочу снова попасть в палату, где под тобой резко переворачивается кровать и где бегают толпами тараканы. Они на нас ночью падали с потолка, представляете? Невозможно было спать. Ну ладно, про тараканов мы уже молчали. Но чтобы кровати тряпочками связывали — это вообще не поддается пониманию.

«Это же кардиология! И у всех после этого ЧП поднялось давление»

Людмила, лечившаяся с Раисой в одной палате, рассказывает, что злополучную кровать сразу же вытащили в коридор. Там она простояла ночь, а утром ее вообще убрали из отделения.

— Раиса лежала на этой кровати все две недели лечения. И кто там видел, что она связана тряпочкой? Никто, конечно, — рассказывает Людмила. — Раиса села, даже еще не успела лечь — как кровать перевернулась и стала под углом 90 градусов. Женщина со всего размаху и ударилась головой. Мы достали ее оттуда и побежали за врачом — нужно было приложить к голове холод. Врач, молодой парень, сказал: «Пойдите, возьмите лед в процедурной». Сам же к пострадавшей не подошел, хоть мы объяснили ему, что случилось. Льда в процедурной не оказалось, медсестра нашла его в другом отделении — реанимации. На это ушло время. И когда Раисе приложили лед, у нее уже была гематома. Женщина долго плакала. Это же кардиология, и у нас у всех тоже поднялось давление.

По словам Людмилы, другие кровати в палате были панцирными.

— Но лежать на них было неудобно, так как они проваливаются. Я как лягу — вес-то большой, — потом вылезти из этой дырки трудно.

Людмила также жалуется на тараканов в отделении:

— Тараканы ходят стаями. Слышу, ночью по руке бежит таракан, а другой женщине он упал на лицо! В коридоре однажды чуть не упала: линолеум там вырван кусками. В туалете не было мыла. Да что там мыло! Этот туалет — один на все отделение. А ведь в кардиологии и мочегонное колют. Стоишь в очереди в этот туалет и не можешь терпеть… Ну что это такое?

Администрация: «Что делать, если у нас не такие кровати, как показывают по телевизору»

Городская больница № 1

В администрации 1-й городской больницы журналистам сообщили, что кровать из палаты убрали и списали.

— Эта кровать не то что бы сломалась, просто сработал механизм, который ее поднимает.

— Но пострадавшая и другие женщины из палаты говорят, что кровать была перевязана тряпкой — то есть это значит, что она была сломана.

— Понимаете, на ней лежали люди — у нас палаты не пустуют. И раньше такого не было, чтобы срабатывал механизм. Конечно, подобная ситуация не должна была произойти в больнице. Но что делать, если у нас не такие кровати, как показывают по телевизору, а старые. Никто же не хотел, чтобы это произошло. Но такое, к сожалению, случилось. Заведующая отделением принесла пациентке извинения. Поинтересовалась, как женщина себя чувствует. Она заверила, что хорошо, но сообщила, что в больницу не вернется. Мы отдали ей все протоколы обследований, рекомендации по лечению. Кстати, пациентку и так планировали на следующий день выписывать.

— Женщина жалуется еще и на то, что долго искали лед и что ей не предложили сделать снимок.

— Дежурный врач осмотрел женщину и не увидел ссадин или других повреждений. Да, она ушиблась. На голову положили лед. Никакой другой помощи ей не нужно было оказывать. Давление же ей снизили.

В 2020 году в 1-й городской больнице, возможно, будут делать ремонт:

— Сейчас же никто не будет менять нам кровати. Потом уже, после ремонта, если он, конечно, состоится, надеемся, что будем уже с новой мебелью.