Названы цены на новогодние елки в Минске 1 2.12.2019, 14:37

Торговля новогодними деревьями в лесхозах и лесничествах будет организована с 20 декабря.

В текущем году в столице и столичном регионе планируется продать более 40 тыс. новогодних деревьев, около 2,0 тыс. новогодних букетов и 1,3 тыс. новогодних деревьев в кадках, сообщили в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, передает interfax.by.

При реализации со склада лесничества новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить около Br10, от 1,1 до 2,0 м – Br13.

При реализации с торговых точек новогоднее дерево до 1 м в среднем будет стоить Br11, от 1,1 до 2,0 м – Br14, букет новогодний – Br5, новогоднее дерево в кадке до 1 м около Br25, от 1,1-2 м – Br32.

Торговля новогодними деревьями и новогодними букетами в кадках на торговых точках, в лесхозах и лесничествах будет организована с 20 декабря.