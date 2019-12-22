Dzieciuki впервые официально выступили в родном городе 22.12.2019, 14:56

Фото: «Белсат»

Яркий репортаж с «самого важного концерта».

Фолк-панк коллектив Dzieciuki был основан в Гродно еще в 2012 году, но за 7 лет группа только сейчас официально смогла выступить в родном гораде. Раньше группа была внесена в так называемый «черный список» и очень долго гродненские панки не могли полноценно выступать на Родине, а любители творчества коллектива вынуждены были ездить на зарубежные концерты группы, чтобы послушать «Дзецюков» живьем, сообщает «Белсат».

Не только гродненцы

На концерте присутствовало около 200 человек, радовало, что не только гродненцы пришли на выступление коллектива. Попутешествовать по страницам истории Беларуси вместе с группой приехали слушатели из Минска, Щучина, Слонима, Белостока и Варшавы.

Фото: «Белсат»

«Очень хорошее событие для гродненцев и для поляков тоже, я специально с друзьями приехал из Польши на концерт группы «Дзецюки», нас приехало 20чалавек. Надеемся, что это не последний концерт в Гродно», – поделился впечатлениями любитель творчества группы из Белостока.

Для гродненского концерта коллектив составил специальную музыкальную программу под названием «Пяршак» («Первак»), в которую вошли как песни с нового альбома – «Радио Гродно», так и с предыдущих двух альбомов: «Гарадзенскі гармідар» и «Рэха» («Гродненское столпотворение» и «Эхо»).

Фото: «Белсат»

«Это было просто самое крутое выступление за последнее время, дикая энергетика, бешеные эмоции, все было великолепно». «Было неожиданно, было сильно, было искренне и по-дружески. Искреннее спасибо «Дзецюкам», – эмоционально высказывались гродненцы после концерта.

Разрешения на выступление не было 7 лет

Группа давно хотела дать концерт в родном городе, однако, по неизвестным причинам, разрешения на выступление долго не давали местные чиновники, хотя в других белорусских городах коллектив выступал очень активно: «Возможно наше чиновничество более скромное, я не могу ответить за них, к сожалению. 7 лет мы официально не могли выступить», – рассуждает по этому поводу вокалист группы Александр Денисов.

Фото: «Белсат»

Зато на этом концерте царила не просто дружеская, а даже семейная атмосфера: «Я иду через толпы людей и с каждым здороваюсь. Этим все сказано, большинство присутствующих в зале – я с ними знаком. Это была фантастика. Для меня это, пожалуй, самый важный концерт в моей жизни », – продолжает делиться впечатлениями после концерта Александр Денисов.

В ближайших планах «Дзецюков» – посетить с концертами белорусские города, где они еще не играли, и это не будут областные центры. Возможно, группа выступит 2 февраля в Минске на фестивале «Взаимно» – в честь дня рождения Кастуся Калиновского.