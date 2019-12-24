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Как отмечают Рождество в разных странах

  • 24.12.2019, 20:54
Как отмечают Рождество в разных странах

В Греции на Рождество дарят гранат.

25 декабря католики отпразднуют Рождество. Православные же его отметят 7 января. Этот праздник – общехристианский. А вот традиции его проведения за многие века в разных странах сложились разные, пишет aif.ru.

Франция

Страсбург – сейчас французский, а долгие века немецкий город – называют европейской столицей Рождества. По преданию, первую ёлку здесь установил сам святой Бонифаций, который проповедовал германским племенам в VIII в. Это, конечно, легенда. Зато документально доказано, что ель в соборе Страсбурга была поставлена в 1539 г. Она заменила не растущую в этих краях пальму и стала северным символом рая, древом жизни. Именно потому во Франции особенно силён культ украшения ёлок.

В Страсбург приезжает более 2 млн туристов каждый год. И особенно много людей бывает в предрождественские дни. Тогда же в кафедральном соборе проходят возрождённые средневековые рождественские мистерии «Время Мессии». В них может принять участие любой желающий – хоть профессионал, хоть любитель. Интересно, что большинство участников – совсем молодые люди.

Италия

В итальянских городах начинают развешивать иллюминацию и устанавливать украшения на тему Рождества уже в конце ноября – начале декабря. К 8 декабря (День непорочного зачатия Девы Марии и начало праздников) приготовления завершаются.

Во дворах церквей, витринах магазинов, на площадях и перед жилыми домами ставят декорации, воссоздающие библейскую сцену рождения Иисуса. Как правило, пещеру, в центре которой – люлька с младенцем Иисусом в окружении Девы Марии, волхвов и животных. Эта традиция восходит к Средневековью, ко временам Франциска Ассизского.

В каждом итальянском городке на Рождество можно увидеть уличные спектакли, которые на несколько дней превращают город в Вифлеем времён Спасителя. Наверное, Мария и Иосиф так же ходили по домам, искали ночлег, а все вокруг были заняты своими делами. Мир продолжал жить обычной жизнью и суетиться по пустякам. Поэтому Святому семейству и не нашлось места нигде, кроме как в пещере.

Польша

В Польше за каждым рождественским столом в каждой семье всегда оставляют место для нежданного гостя. В Рождество достаточно лишь постучаться в дверь любого дома, и вас, скорее всего, пригласят войти, накормят и обогреют. Но при этом надо понимать, что здесь главный день – сочельник – 24 декабря, а не 25-е, как в остальной Европе. Именно накануне Рождества накрывают шикарные столы.

В начале праздника хозяин раздаёт всем присутствующим облатки – тонкие пресные освящённые вафельки. С ними надо подойти к каждому из присутствующих, пожелать счастливого Рождества, отломить кусочек от их облатки и позволить им отломить кусочек от вашей. Полученный кусочек надо съесть и отправиться к следующему гостю. Эта традиция восходит к преломлению хлеба во время Тайной вечери.

Сербия

Рождественский сочельник называется Баднидан. Раньше в этот день перед восходом солнца люди шли в лес за бадняком – поленцем свежесрубленного молодого дуба. Оно символизирует полено, которое пастухи принесли в дар Иосифу для того, чтобы согреть холодные ясли, где лежал младенец Иисус. Ещё бадняк напоминает людям о кресте, на котором распяли Спасителя.

Рождественский бадняк украшает не только сербские дома, но все церкви и храмы. Привоз бадняка в храм – важная торжественная церемония, в которой принимают участие и священнослужители, и прихожане.

Румыния

Многие румыны в небольших поселениях до сих пор верны традиции, что весть о Рождестве Христовом разносит священник, который ходит с иконой по домам. Он заносит икону в помещение, чтобы каждый член семьи смог приложиться к рождественскому образу. После этого священник благословляет праздничный стол.

Румыния – одна из немногих стран, где у жителей до сих пор невероятно популярна традиция колядования.

Армения

Здесь Рождество отмечают 6 января. Накануне (по-армянски – чрагалуйц) по древней традиции зажигают все лампады и свечи в храмах. Из церквей доносится духовный гимн «Великое дивное таинство», созданный в V столетии учёным и епископом Мовсесом Хоренаци. Утром 6 января все верующие идут на литургию и приобщаются Святых Тайн.

Праздник завершается важной церемонией. В купель наливается вода и освящается животворящим Святым Крестом и Святым Миром. Настоятель храма выбирает из прихожан крёстного, который своими добродетелями заслужил это звание. И после освящения воды этот человек принимает Святой Крест из рук священника и уносит его домой. Прихожанам раздаётся освящённая вода во здравие тела и исцеление души. Через 40 дней крёстный приносит крест обратно в храм.

Греция

В Греции на Рождество наряжают не только ёлки, но и кораблики. Причём эти кораблики стоят не только в каждом доме, но и на центральных площадях городов. Также важное значение имеет гранат – символ возрождения. Его часто дарят как сувенир. Многочисленные зёрнышки символизировали изобилие и полноту жизни. Одно из главных греческих рождественских блюд – сдобный хлеб Христопсомо, т. е. хлеб Христа.


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