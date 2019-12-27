Новый год 2020: как правильно встречать 1 27.12.2019, 18:59

В какие цвета одеться, как украсить дом и что поставить на праздничный стол.

С приближением 31 декабря все больше людей задается вопросом, как правильно встретить Новый год 2020, чьей покровительницей по восточному календарю будет Белая Металлическая Крыса. Чтобы заручиться поддержкой этого грызуна на весь год, нужно знать: в какие цвета одеться, как украсить дом, что поставить на праздничный стол, а также, что нельзя делать в самую волшебную ночь года, пишет «Апостроф».

Что надеть на Новый год 2020

Новогодний образ не должен быть слишком ярким или кричащим, поэтому от кислотных цветов и разных излишеств в наряде стоит отказаться. И главное, никаких звериных принтов, Крысе это точно не понравится.

В праздничную ночь в приоритете будут сдержанность, изящность и элегантность. А что касается цветовой гаммы, что астрологи советуют надевать одежду определенных оттенков в зависимости от того, чего вы ждете в 2020 году. Если хотите финансового благополучия, то выбирайте платье белого цвета. Важнее любовь? - остановитесь на сером наряде. Новогодний образ можно дополнять серебристыми аксессуарами, блестками и прочими сверкающими элементами.

Как украсить дом на Новый год 2020

При подборе новогоднего декора стоит учитывать, каким будет главный цвет наступающего года. А поскольку в 2020 основными оттенками станут белый и серый, то и украшения должны быть соответствующими.

Можно использовать разный декор: еловые ветки, шишки, свечи, снежинки, всевозможные изображения символа 2020 года. Не стоит забывать и о новогодней елке, ведь без нее этот праздник представить невозможно. Нарядить зеленую красавицу можно игрушками серебристого цвета, белоснежными снежинками и мерцающими гирляндами.

Также не стоит забывать и о хозяйке 2020 года. Поэтому среди шариков и прочей мишуры на елке должны красоваться фигурки маленьких крысок.

Что приготовить на Новый год 2020

Меню на Новый год должно быть разнообразным - хозяйка года Крыса любит поесть, поэтому экономить на праздничных блюдах не стоит. На праздничном столе может стоять все, что душа пожелает: мясные блюда, овощи, рыба, салаты, сыры, сладости и многое другое.

Из выпивки Крыса предпочитает легкие вина, шампанское, коктейли, а вот от крепких алкогольных напитков в новогоднюю ночь стоит оказаться.

Что нельзя делать на Новый год 2020

Новый год категорически запрещается праздновать в одиночестве и хандре. Поэтому красивые наряды, пышное застолье и хорошее настроение обязательно должны присутствовать. Соберите родственников и друзей за праздничным столом, подарите подарки, создайте новогоднюю атмосферу - такое Крысе точно понравится.