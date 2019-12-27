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В Беларуси планируется повысить скоростной режим на 16 участках дорог

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  • 27.12.2019, 20:49
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В Беларуси планируется повысить скоростной режим на 16 участках дорог
Иллюстрационное фото

Стало известно, где именно.

27 декабря комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД. О результатах заседания рассказали в пресс-службе правительства, пишет tut.by.

Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых автомобилей, имеют 72,8% дорог первой технической категории (1264 км).

— Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения, — сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

Как сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк по итогам заседания в Совмине, скорость на предлагаемых участках будет повышена.

— На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат, — пояснил Дмитрий Корзюк.

На шести остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения.

— Все эти участки будут на постоянном контроле. Если ситуация вдруг будет меняться, мы оперативно внесем корректировки, — добавил он.


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