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Новый сорт норвежской нефти угрожает вытеснить с рынка российскую

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  • 28.12.2019, 22:09
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Новый сорт норвежской нефти угрожает вытеснить с рынка российскую

В мире могут переключиться на него в ущерб более легкому российскому Urals.

Норвегия с 5 ноября начала добывать на месторождении в Северном море новый сорт нефти. Аналитики говорят, что в мире могут переключиться на него в ущерб более легкому российскому Urals, сообщает «Росбалт».

Привлекательной для покупателей смесь Johan Sverdrup делает меньшее содержание серы по сравнению с сырьем из России. Кроме этого, норвежцы могут предложить и более выгодные логистические схемы, пишет Reuters.

Российская экономика серьезно зависит от экспорта углеводородов. Поскольку с нового года сфера нефтепереработки будет жить по регламенту, требующему пользоваться менее сернистыми смесями, то «цены на Urals могут упасть», отмечается в материале.


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