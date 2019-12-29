Дмитрий Бондаренко: Давайте устроим себе праздник! 29.12.2019, 8:01

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Режим Лукашенко уже распадается по принципу домино.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, подводя итоги 2019 года.

- Что дал уходящий год для понимания ситуации в Беларуси? Какие наиболее значимые тенденции вы бы могли назвать?

- На мой взгляд, в 2019 годы мы наблюдали две основные тенденции — очень динамичные, но разнонаправленные.

Первая — это увеличение активности белорусов и гражданского общества по защите своих прав, в первую очередь, права на свое собственное, самостоятельное и независимое государство.

Вторая тенденция — это ускоряющаяся деградация режима Лукашенко во всех областях. Можно даже говорить об активном самопожирании Системы. Давайте вспомним отставку и арест заместителя главы Совета безопасности Андрея Втюрина, бывшего руководителя службы безопасности Лукашенко, отставку одного из столпов режима, министра внутренних дел Игоря Шуневича, отставку главы и первого замглавы администрации Лукашенко после провала так называемых «парламентских выборов», отставку начальника Генерального штаба и его заместителя, массовые уголовные дела против Министерства здравоохранения и аффилированных с ним структур, а также других чиновников в различных регионах и «придворных» бизнесменов.

Нужно еще сказать о провалах Лукашенко в экономике, которая не растет уже много лет, и 2019 год не стал исключением. Также сломались две любимые игрушки Лукашенко: биатлон и хоккей, причем, на всех уровнях. Мы действительно наблюдаем ускоряющееся падение режима — возможно, даже по «принципу домино».

А с другой стороны, в 2019 году мы видели значительно возросшую активность белорусов, которые защищали своих детей — как, например, женщины, боровшиеся за арестованных на длительные сроки по уголовной статье 328 Уголовного кодекса.

Оппозиционные движения и политические партии применили новую тактику во время так называемой «избирательной кампании», которая была использована структурами БНК и «Европейской Беларуси» для активного бойкота «выборов». Удалось провести сотни пикетов и несколько ярких акций.

Можно также назвать 2019 год «годом блогеров». Они, по словам одного из министров Лукашенко, сегодня определяют повестку во многих регионах — и не только. Мы знаем, что многие блогеры участвовали в так называемой «избирательной компании» в качестве кандидатов и/или очень активно ее освещали.

Безусловно, нужно отметить и мощное экологическое движение, направленное против Островецкой атомной станции, а также против аккумуляторного завода в Бресте, целлюлозного завода в Светлогорске и вредных для здоровья белорусов производств в других областях.

Могу сказать, что в 2019 году белорусское гражданское общество, белорусские граждане и оппозиция действительно показали свою силу и готовность отстаивать свои права, в том числе и на улицах.

- А что из произошедшего вы бы назвали «событиями года»? И кого — «людьми года»?

- Окей, попробую. Цифра года — это 90%. О том, что, по всем наблюдениям, 90% белорусов ненавидят Лукашенко, в этом году не говорил только ленивый.

Фильмом года я бы назвал фильм блогера NEXTA «Лукашенко. Уголовные материалы». Этот фильм стал мощным ударом по власти, его за пару месяцев посмотрело большинство белорусов, и даже в интервью Алексею Венедиктову Лукашенко плакался, как его обижали.

Слоган года: «Колхозной диктатуре – Баста!», который озвучивали не просто на кухнях, а через звукоусиливающую аппаратуру на сотнях пикетах в Минске и других городах.

Расследование года, которое потрясло всю страну — это работа журналистов «Немецкой волны» по раскрытию страшных преступлений белорусских властей.

Лидеры года, на мой взгляд – это координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель и сопредседатель БХД Павел Северинец. Это люди, которые очень ярко заявили о себе именно в 2019 году. Появилось еще много лидеров, в том числе, и среди молодежи, но Афнагель и Северинец вышли на новый уровень.

Могу также назвать главное событие и антисобытие года.

Главным событием года, на мой взгляд, стала церемония отдания почестей Кастусю Калиновскому и его соратникам, повстанцам 1863 года, в Вильне. В этом событии приняли участие тысячи белорусов, и Вильня стала бело-красно-белой в эти два дня торжеств.

В целом, 2019 год порадовал знаковыми событиями. Их было очень много — ярких и наступательных с нашей стороны.

А антисобытие связано с противной стороной: это снос крестов на народном мемориале в Куропатах.

- Как названные вами в начале интервью тенденции будут развиваться в 2020 году? Чего можно ожидать в ближайшей перспективе?

- По моей информации, на переговорах в Сочи и Санкт-Петербурге «московские товарищи» очень настойчиво рекомендовали Лукашенко не принимать участия в президентских выборах 2020 года, потому что знают, насколько он непопулярен, насколько неэффективен его аппарат управления.

В России очень серьезно опасаются белорусского Майдана, поэтому рекомендуют Лукашенко на президентских выборах в 2020 году выдвинуть преемника. Обратите внимание, что все «дорожные карты», которые перечисляются, начнут действовать с 2021 или 2023 года. То есть, Лукашенко своего не добился: никаких «коврижек» от россиян, больших кредитов, никакой поддержки в 2020 году он не получит.

Лукашенко на переговорах просил их о помощи, но россиянам не нужна дестабилизация в Беларуси, поэтому они оказывают давление на белорусского правителя, чтобы он не шел на эти выборы. Естественно, диктатор может действовать по принципу свершившегося факта: то есть, поддержите, никуда не денетесь. Но такой плохой ситуации у него еще никогда не было.

2019 год показал, что белорусский народ просыпается, гражданское общество и оппозиция набирают силу, и это дает нам, всем гражданам Беларуси, шанс на изменение ситуации.

- Чего бы вы хотели пожелать белорусам, чтобы 2020 год был лучше уходящего?

- Хотел бы напомнить, что ничего из ничего не происходит, и надежда, что кто-то решит проблемы белорусов вместо нас самих, иллюзорны. Белорусы могут хорошо работать, много работать, но есть проблемы, которые невозможно решить на уровне одного человека, семьи, трудового коллектива или даже Парка высоких технологий.

Есть вопросы, которые надо срочно решать коллективно: это независимость и демократическое устройство страны. Мы знаем, что в демократических странах, странах Европейского союза, люди живут лучше, богаче и спокойнее — и никуда от этого не уйти. Если мы хотим счастья для себя, своих детей и будущих поколений Беларуси, то нам надо сейчас решить этот вопрос, отстранить Лукашенко и сменить власть. Если мы будем поддерживать друг друга, если нас будет много, то это не так сложно будет сделать.

Давайте представим, какая радость будет в стране — и мы сами можем этот праздник себе устроить — когда Лукашенко во власти уже не будет.