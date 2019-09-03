Заговорщик Втюрин был не один 3.09.2019, 12:47

Андрей Втюрин

Об этом заявил глава КГБ Беларуси.

Глава КГБ Валерий Вакульчик прокомментировал громкое дело бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, сообщает tut.by.

По словам главы КГБ, скоро будет назначен суд по этому делу.

— Я думаю, осенью, где-то в октябре-ноябре, — рассказал Валерий Вакульчик.

При этом глава КГБ рассказал, что расследовалось дело не только в отношении одного замглавы Совбеза.

— Он не один. Там порядка 10 человек. После него еще задерживали.

Напомним, о задержании заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина стало известно в конце апреля. Официально ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) УК Беларуси.

«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — рассказали после в КГБ.

В связи с этим же делом был задержан Сиводедов, уже бывший генеральный директор «Белтелекома».

Почти одновременно с арестом Втюрина из Беларуси приказом Путина был отозван посол и представитель президента РФ Михаил Бабич, а на замену ему послом в Минске был назначен Дмитрий Мезенцев.

В российских СМИ в связи с арестом высокопоставленного силовика появилась информация о том, что Втюрин был связан с деятельностью российской ФСБ в Беларуси и, возможно, готовил покушение на Лукашенко. Официально эти сведения не были опровергнуты.

Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России. Почти 20 лет проработал в Службе безопасности Лукашенко. Из них семь лет — с 2007-го по 2014-й — на посту руководителя. Затем Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета безопасности.