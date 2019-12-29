Несколько простых и вкусных десертов на Новый год 29.12.2019, 18:48

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Сладкие угощения - заключительный этап праздничного меню.

Простые и вкусные десерты на Новый год 2020 — от классических рецептов до секретов приготовления от мишленовского шеф-повара представил сайт nv.ua.

Сладкие угощения всегда ожидают с особым восторгом — они являются заключительным этапом праздничного новогоднего меню. Перечень десертов может начинаться с самых простых — фруктовый салат и панакота, до сложных и изысканных — настоящий итальянский тирамису или торт Птичье молоко. Предлагаем выбрать свой рецепт новогоднего десерта и порадовать друзей и близких.

1. Итальянский десерт панакота

Итальянский десерт панакота состоит из сливок, молока и желатина. Панакота готовится за 20 минут и без без выпечки, что очень удобно. Такой десерт можно готовить и для людей с непереносимостью лактозы — вместо сливок и коровьего молока нужно использовать растительное молоко.

2. Фруктовый салат

Фруктовый салат обожают и дети, и взрослые. Для десерта можно брать абсолютно любые фрукты и заправку — йогурт, мороженое, взбитые сливки, заварной крем или мед. Классический рецепт салата состоит из привычных «зимних» фруктов — апельсины, бананы, киви, ананасы, яблоки.

3. Торт Птичье молоко

Известная кондитерская классика советской эпохи — торт Птичье молоко. Рассыпчатый корж, воздушное суфле из взбитых белков и толстый слой шоколадной глазури делают торт особенно нежным. Вкус этого десерта многие помнят из детства.

4. Торт с морковью и сливочным кремом

Торт с нежным сливочным кремом и еле уловимым привкусом моркови понравится даже детям. Бисквит с морковью прекрасно сочетается со сладким кремом, создавая необычный вкус десерта.

5. Десерт Тирамису

Настоящий итальянский десерт Тирамису готовят с большим количеством сладкого сливочного крема, кофейным сиропом и горьким какао. Воздушный десерт популярен во всем мире и прекрасно подходит для новогоднего сладкого меню. Тирамису можно подавать как порционно, так и в большой емкости.

6. Сладкие тарталетки из песочного теста с шоколадным кремом

Сладкие тарталетки из песочного теста — идеальный праздничный десерт, который можно подавать с различными начинками — шоколад, взбитые сливки, заварной крем или джем. Чтобы сэкономить время, можно купить готовые корзинки или приготовить их самостоятельно из кусочков охлажденного сливочного масла и муки.

7. Десерт Сабайон от французского шеф-повара

Десерт Сабайон — это воздушный яичный крем с добавлением белого вина, которым поливают экзотические фрукты. Сабайон пользуется большой популярностью — его приготовление занимает не больше 20 минут, а вкус десерта удивит непривычными сочетаниями.