Несколько простых и вкусных десертов на Новый год
- 29.12.2019, 18:48
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Сладкие угощения - заключительный этап праздничного меню.
Простые и вкусные десерты на Новый год 2020 — от классических рецептов до секретов приготовления от мишленовского шеф-повара представил сайт nv.ua.
Сладкие угощения всегда ожидают с особым восторгом — они являются заключительным этапом праздничного новогоднего меню. Перечень десертов может начинаться с самых простых — фруктовый салат и панакота, до сложных и изысканных — настоящий итальянский тирамису или торт Птичье молоко. Предлагаем выбрать свой рецепт новогоднего десерта и порадовать друзей и близких.
1. Итальянский десерт панакота
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Говоря языком метафизики... решила потешить свой дух удовольствия 😁 А вообще сегодня внутренний критик был недоволен, там неровно, тут нечетко... зато вкусно и без сахара 👌 #панакота с ежевикой 🍇 без сахара чуть оттененная лимоном 🍋 и много ванили, настоящей стручковой ванили, куда же без нее 🤪🤗 . Дети ели так себе, сахара мало говорят .. ха, его там и нет 😜 . #житьбезсахара можно💁♀️
Итальянский десерт панакота состоит из сливок, молока и желатина. Панакота готовится за 20 минут и без без выпечки, что очень удобно. Такой десерт можно готовить и для людей с непереносимостью лактозы — вместо сливок и коровьего молока нужно использовать растительное молоко.
2. Фруктовый салат
Фруктовый салат обожают и дети, и взрослые. Для десерта можно брать абсолютно любые фрукты и заправку — йогурт, мороженое, взбитые сливки, заварной крем или мед. Классический рецепт салата состоит из привычных «зимних» фруктов — апельсины, бананы, киви, ананасы, яблоки.
3. Торт Птичье молоко
Известная кондитерская классика советской эпохи — торт Птичье молоко. Рассыпчатый корж, воздушное суфле из взбитых белков и толстый слой шоколадной глазури делают торт особенно нежным. Вкус этого десерта многие помнят из детства.
4. Торт с морковью и сливочным кремом
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Давно обещала выложить рецепт морковного торта ☄️ Для коржей: Морковь - 250 г Мука пшеничная/рисовая/кукурузная- 200-230г + для посыпания формы Масло растительное - 150 мл + для смазывания формы Сахар/подсластитель- 120-150 г Яйца - 3 шт. Мёд - 25 г Орехи грецкие - 50 г Корица молотая - 1/2 ч. ложки Разрыхлитель - 2 ч. ложки Для крема: Сметана/рикотта - 400 г у меня сметана 20% Сахарная пудра/подсластитель - 60-80 г Сахар ванильный - 8 г Чернослив -50 г для прослойки Для украшения: Орехи грецкие - 20 г Морковь почистите, вымойте и натрите на мелкой терке. В чашу вбейте яйца, добавьте жидкий мед и сахар. Немного взбейте венчиком. Влейте растительное масло, перемешайте. Орехи порубите в крупную крошку и добавьте в чашку. Туда добавляем тертую морковь. Всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Замесите густое тесто. Консистенция должна быть как у густой сметаны. Включите духовку и разогрейте до 180 градусов. Форму для выпекания смажьте маслом и посыпьте мукой. Разделите тесто на две равные части. Выложите половину теста в форму. Выпекайте корж в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 35 минут, до готовности. Выньте корж из формы и полностью остудите. То же самое проделайте с оставшимся тестом. Острым ножом разрежьте каждый корж вдоль на две равные части. Соедините сметану, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте в пышную массу. Смажьте три коржа кремом, можно выложить на крем кусочки чернослива, и уложите их друг на друга. Сверху должна быть перевернутая верхушка одного из коржей. Обмажьте верх и бока морковного торта, разровняйте при помощи широкого ножа. Украсьте морковный торт орехами. Поставьте морковный торт со сметанным кремом в холодильник и дайте настояться 2 часа. Морковный торт готов. Всем приятного аппетита 😘👌🏻 #торт #морковныйторт #рецептторта
Торт с нежным сливочным кремом и еле уловимым привкусом моркови понравится даже детям. Бисквит с морковью прекрасно сочетается со сладким кремом, создавая необычный вкус десерта.
5. Десерт Тирамису
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Pepernoten advocaatijs tiramisu Een super makkelijk toetje om tijdens pakjesavond een beetje te verkoelen en op te peppen😘 Ingrediënten 300 gram pepernoten 200 ml koffie of 200 ml koffielikeur 100 gram chocolade pepernoten 2 bakken @hertogijsnl advocaatijs Een cakeblik van 25 cm bekleed met plasticfolie Week de pepernoten in de koffie of koffielikeur Leg 150 gram op de bodem Bedek met een deel van het ijs Doe hierop de chocolade pepernoten Dek af met ijs Doe hierop de andere 150 gram pepernoten Dek af met plasticfolie en laat minstens 2 uur in de vriezer staan. #sinterklaas #tiramisu #samenwerking #icecream #pepernoten #kruidnoten
Настоящий итальянский десерт Тирамису готовят с большим количеством сладкого сливочного крема, кофейным сиропом и горьким какао. Воздушный десерт популярен во всем мире и прекрасно подходит для новогоднего сладкого меню. Тирамису можно подавать как порционно, так и в большой емкости.
6. Сладкие тарталетки из песочного теста с шоколадным кремом
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В последнее время меня накрыла волна вдохновения. Хочется попробовать много новых рецептов и техник по декору. Мои фавориты сейчас тарты. С первого взгляда кажется, что все очень просто, но на самом деле песочное тесто ещё та каприза))) На фото шоколадный тарт с орехом пекан🥰 #паприкаторт #тортыбрянскназаказ #тортыбрянск #капкейкибрянск #капкейкиназаказбрянск #тарты #тартыназаказ #тарталетки #тарталеткисначинкой #песочноетесто #песочноепеченье #кэндибар #шоколадныйганаш
Сладкие тарталетки из песочного теста — идеальный праздничный десерт, который можно подавать с различными начинками — шоколад, взбитые сливки, заварной крем или джем. Чтобы сэкономить время, можно купить готовые корзинки или приготовить их самостоятельно из кусочков охлажденного сливочного масла и муки.
7. Десерт Сабайон от французского шеф-повара
Десерт Сабайон — это воздушный яичный крем с добавлением белого вина, которым поливают экзотические фрукты. Сабайон пользуется большой популярностью — его приготовление занимает не больше 20 минут, а вкус десерта удивит непривычными сочетаниями.