Республиканцы выпустили доклад в защиту Трампа на 123 страницах 1 3.12.2019, 9:34

Отчет вышел на сутки раньше данных, которые готовят демократы.

Республиканская партия США подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского президента Дональда Трампа и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента. Документ опубликован на сайте партии, сообщает РБК-Украина.

В отчете на 123 страницы говорится, что Трамп не нарушал законодательство в результате его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также, по мнению республиканцев, в представленных утверждениях демократов и в словах свидетелей с их стороны "нет доказательств о наличии подкупа, вымогательства или каких-либо других серьезных преступлений".

"Расследование импичмента и то, как его проводят демократы, создает опасный прецедент", - говорится в документе.

Республиканцы опровергли утверждения демократов о том, что Трамп оказывал давление на Украину, требуя начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдера в обмен на военную помощь Украине.

Как сообщил телеканал CNN, республиканцы со своим отчетом опередили демократов, поскольку те пока не опубликовали официальный отчет со своими доводами. Они собирались представить доклад во вторник, 3 декабря. Этот доклад будет передан в сенат США для голосования по импичменту.

Трамп уже прокомментировал появление этого отчета. Он отметил, что читал документ в самлете по дороге в Лондон, где состоятся встречи НАТО.

"Отличная работа! У радикальных левых нет никакого дела. Прочитайте стенограммы. Это не должно быть позволено. Можем ли мы пойти в Верховный суд, чтобы остановить это?", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, в Белом доме заявили, что ни президент США Дональд Трамп, ни его адвокаты не будут участвовать в слушаниях по импичменту в среду в Судебном Комитете.