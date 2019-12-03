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Правительство Польши работает над 13-й и 14-й пенсиями для своих граждан

  • 3.12.2019, 20:02
Правительство Польши работает над 13-й и 14-й пенсиями для своих граждан

Минимальная пенсия в Польше составляет 232,5 евро.

С 1 марта 2020 года в связи с валоризацией минимальная пенсия в Польше составит 1200 злотых брутто, на руки пенсионер получит 1000 злотых (по актуальному курсу, это 232,5 евро). Об этом сообщил «Радио Польша» вице-министр семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед.

Кроме этого, ведомство работает над конкретными решениями, касающимися 13-й и 14-й пенсий.

Каждый шаг, направленный на улучшение ситуации пенсионеров с самыми маленькими пенсиями, является хорошим, - прокомментировала планы Министерства семьи, труда и социальной Эльжбета Островская, глава Объединения пенсионеров Польши.


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