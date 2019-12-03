НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае нападения РФ 3.12.2019, 20:45

Об это заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Польша и страны Балтии могут рассчитывать на военную помощь НАТО, если Россия нападет на них. Разместив своих военнослужащих в этих странах, Североатлантический альянс посылает "сильный сигнал в адрес России", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря, передает DW.

"Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение, на него ответит весь альянс", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что Североатлантический альянс не видит врага в России. "Однако мы должны быть уверены, что в одной из стран НАТО не повторится того, что произошло в Украине, - вооруженного вторжения России в соседнюю страну", - сказал Йенс Столтенберг.

Перед началом открывшегося 3 декабря в Лондоне саммита НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил блокировать план альянса по обороне Польши и стран Балтии, если НАТО не признает террористической организацией силы самообороны сирийских курдов (YPG). Спор об этом может стать одной из главных тем встречи в Лондоне.