Как белорусский батюшка работает дальнобойщиком в Бельгии 3.12.2019, 22:55

Иллюстрационное фото

Ежедневно священник выслушивает своих прихожан по телефону.

«Ласково называю ее «моя келья»», – шутит отец Александр Яворовский, показывая кабину своей фуры корреспонденту «Белсата».

Обычный день православного священника начинается в понедельник в 4 утра. С понедельника по пятницу он – водитель фуры, которая развозит по Европе легковые автомобили класса люкс. А по выходным ведет богослужения в приходе бельгийского города Лёвен, в 30 км от дома.

Приход он основал 15 лет назад с благословения архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона. В первую очередь, для бельгийцев, которые стали православными и хотят молиться на родном, нидерландском языке. Но также для студентов – они приезжают учиться в Лёвен со всего мира, – а также для жителей бывшего СССР, которые нашли здесь свой второй дом.

Ежедневно священник выслушивает своих прихожан по телефону, а в местной русском магазине ищет белорусские продукты. Смотрите первый сюжет программы «Белорусский мир».