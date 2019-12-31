Семь напитков, которые избавят от похмелья после новогодней ночи 31.12.2019, 11:48

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Многие отмечают Новый год с особым «размахом».

Как правило, наутро 1 января после обилия выпитого спиртного возникает похмелье, пишет udf.by.

Какие напитки помогут восстановить водно-солевой баланс и избежать неприятные симптомы после токсического отравления?

Минеральная вода

Желательно, негазированная, поскольку газированная усугубит состояние. Минеральная вода без газов поможет организму быстро восстановить водно-солевой баланс.

Чай

Можно пить любой чай. Лучше – без сахара. Он поможет восстановить жизненные силы и зарядиться энергией. Отдайте предпочтение чаю с лимоном, вместо сахара используйте мед. Зеленый чай с лимоном и медом станет лучшим антипохмельным средством. Большая концентрация кофеина снимет спазмы сосудов.

Травяной чай

Медики рекомендуют снимать похмелье и с помощью травяного чая, он очищает организм от вредных радикалов и токсинов. Не любой травяной чай можно пить на следующее утро после бурной ночи. При похмелье чайный напиток можно готовить из пустырника, солодки, хмеля, валерианы, женьшеня, шиповника, чабреца и тысячелистника— буквально за час приведут организм в норму.

Квас

Напиток восстанавливает нехватку витаминов группы B, насыщает организм аминокислотами, а также ферментами — эффективно снимает спазм сосудов, восстанавливает водно-солевой баланс в организме и нормализует работу кишечника.

Рассол

В старину люди после застолий «возрождались» благодаря стакану рассола. Однако важно помнить: в нем содержится большое количество соли, из-за чего возможны сильные отеки. При этом в состав жидкости входят соли калия, натрия и магния, которые помогают восстановить естественный водно-солевой баланс.

Томатный сок

Томатный сок содержит большое количество магния, помогающего восполнить дефицит полезных минералов и микроэлементов, благодаря чему похмельный синдром снимает как рукой.

Кисломолочные напитки

Эксперты считают, что именно кисломолочные напитки являются одним из лучших средств против похмелья. Они помогают восстановить кислотный баланс, снижают давление и избавляют от тошноты. Поэтому предварительно запаситесь кефиром, ряженкой, йогуртом или сывороткой, которые помогут нормализовать утреннее состояние. А вот от цитрусовых напитков лучше воздержаться, особенно натощак, поскольку они содержат большое разнообразие кислот, травмирующих стенки желудка. Рекомендуется не пить напитки залпом, даже если очень хочется, потому что так они не смогут оказать нужный эффект. И напоследок несколько лайфхаков, которые помогут вам «не перебрать» лишнего:

- откажитесь от сигарет, когда пьете;

- предварительно плотно перекусите молочными продуктами или нежирным мясом;

- не запивайте алкоголь сладкими и газированными напитками;

- не закусывайте сладкими десертами.