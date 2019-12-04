Как сектанты в РФ убивали 9-летнего мальчика из Беларуси 4.12.2019, 9:24

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Земфира Гайнуллина в суде.

Фото: ТАСС

Громкий процесс в Екатеринбурге.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 2 декабря арестовал на два месяца 40-летнего Ивана Казанцева и 48-летнюю Земфиру Гайнуллину, пишет «Новая газета».

Казанцева подозревают в убийстве собственного сына — девятилетнего Никиты (имя изменено, мальчик – родом из Беларуси, – Прим.). Гайнуллина, по версии следствия, выступала его пособником.

Суды проходили в закрытом режиме. Казанцев до закрытия заседания заявил, что не доверяет судьям и людям вообще. «Я доверяю только Иисусу Христу», — сказал он и назвал себя странником без дома на земле. Земфира Гайнуллина, пока ее вели по коридору, лишь отрицательно покачала головой на вопрос журналиста о том, действительно ли она пыталась воскресить ребенка.

Из-за Гайнуллиной и Казанцева в конце прошлой недели вся Россия (и Беларусь, – Прим.) узнали о секте «Ученики Христа».

«Пытались воскресить»

Вечером 27 ноября на телефонную линию «Ребенок в опасности» позвонили из Беларуси. Женский голос сообщил, что в лесопарке на юго-западе Екатеринбурга закопано тело девятилетнего мальчика.

«С целью проверки информации следственным управлением по Свердловской области были незамедлительно организованы поисковые мероприятия <…> обнаружено тело мальчика, сокрытое в земле и завернутое в простыню», — заявили в Следственном комитете.

Звонившей, по информации уральских СМИ, оказалась тетя ребенка. В тот день она спросила у приехавшей в Беларусь сестры, как дела у ее сына. Та неожиданно призналась, что Никиты нет в живых.

Следы крови на детской кроватке. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Никакой официальной информации об убийстве в первое время не поступало. Из противоречивых сообщений источников следовало, что родители ребенка — то ли сектанты, то ли «радикально верующие», придерживающиеся консервативных методов воспитания.

«Как именно убили ребенка, мы знаем только по показаниям. Предварительно в семье практиковались физические наказания за непослушание. Отец ребенка мог бить его плетьми, — рассказал «Новой газете» через два дня после обнаружения тела источник, знакомый с ходом расследования. — Следствием отрабатывалась версия убийства на религиозной почве, в том числе — убийства мальчика при «изгнании бесов».

Подтвердить религиозный след удалось лишь после задержания 29 ноября в Уфе Земфиры Гайнуллиной. Дело в том, что женщина является лидером небольшой секты «Ученики Христа», в которой, помимо ее самой, состоит еще 11 человек. Связана ли как-то секта Гайнуллиной с одноименным протестантским течением, пока неизвестно.

«Отец ребенка также состоит в секте. Осознав, что убил мальчика, он попросил Гайнуллину «воскресить сына». На протяжении суток она пыталась сделать это с помощью молитв. Но когда чуда не произошло, просто помогла отцу спрятать тело», — говорит источник «Новой».

Труп мальчика спрятали в ближайшей к дому лесополосе.

Отца мальчика Ивана Казанцева, как и Земфиру Гайнуллину, оперативники задержали в Уфе. По словам пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, мужчина находился на железнодорожном вокзале и «собирался скрыться в другом регионе».

Иван Казанцев. Фото: ТАСС

На видеозаписи задержания Казанцева есть его диалог со следователем.

— Сейчас куда собирались? — спрашивают у мужчины.

— Хотел ехать к жене, — отвечает Казанцев.

— Вот это ваш сын? (Судя по всему, показывают фотографию Никиты.)

— Да.

— А второй сын где у вас?

— Вот этот только сын.

— Жена сказала, что у вас два сына.

Мужчина молчит.

Есть ли у Казанцевых второй ребенок и что с ним сейчас — официально пока не сообщается.

Первоначально СМИ сообщали и о том, что в Беларуси задержана мать погибшего мальчика и что в отношении нее начата процедура экстрадиции. Однако впоследствии выяснилось: женщина сама вернулась в Россию, пришла на допрос к следователю и сейчас проходит по делу в качестве свидетеля.

«В материалах еще много фактов и моментов, требующих тщательной проработки, поэтому сейчас максимально подробно все обстоятельства произошедшего не комментируются», — заявил «Новой газете» Валерий Горелых.

Кто такие «Ученики Христа»

Земфира Гайнуллина, судя по записям в ее твиттере, «пришла к Богу» в 2010 году. До этого, по ее собственным словам, она «работала обычной продавщицей, вела греховную жизнь и стремительно катилась к гибели».

«Я погибала, мне было стыдно искать помощи у людей, ночью я плакала и сказала: «Бог, если Ты есть, приди и спаси меня» <…> И утром после этого обращения пришел ответ. Христос явился ко мне», — написала она в своем аккаунте в сентябре нынешнего года.

С этого момента Гайнуллина начала «чувствовать», что «Бог движет» ею.

В 2012 году она взяла себе церковное имя Фамарь. По ее словам, так Христос, с которым она уже два года вела диалог, назвал ее во сне. Именно после этого сна Гайнуллина решила, что «Господь ее избрал» и «отправил нести радостную весть обездоленным». При этом она заявляла, что «Бог умертвил ее плоть» и сделал ее «своей невестой».

В твиттере женщина упоминает, что у нее есть «средний» и «младший» сыновья, которые также «идут к Богу».

Как именно она находила себе последователей, Гайнуллина в твиттере не сообщает. Но, судя по записям, их у нее было 12 (как у Христа), а потом стало одиннадцать. «Опять свершилось предательство, опять была Голгофа», — пишет она об уходе одного из своих сподвижников.

В сентябре прошлого года женщина создала канал на YouTube, на котором выкладывала записи религиозных песнопений. На одном из видео она поет в окружении людей. На кадрах есть мужчина, похожий на Ивана Казанцева, рядом с ним танцуют двое детей.

Красноречивый факт: даже после убийства Никиты Земфира Гайнуллина не перестала читать проповеди. Последняя ее запись в твиттере: «Много раз нас преследовали за Имя Иисуса Христа, но никто нас не смог обвинить ни в чем, ибо не нашлось преступления в нас. Никто не смог запретить нам жить так, как ведет нас Господь Иисус Христос, — Своей Жизнью! Радуемся и благодарим Христа за Его Победу!»

P.S. Земфире Гайнуллиной и Ивану Казанцеву предъявлены обвинения в убийстве малолетнего. Казанцеву может грозить пожизненное лишение свободы. Гайнуллиной — до 20 лет.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Новой газете» сообщили, что следственные действия продолжатся: «В обязательном порядке будет проверена оперативная информация о наличии других подозреваемых <…> Будет принят комплекс мер профилактического характера для недопущения таких ситуаций впредь.

Также будет проведена тщательная проверка работы органов системы профилактики по выяснению условий жизни данной семьи и при наличии оснований действиям или бездействию должностных лиц будет дана объективная правовая оценка».