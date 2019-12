Яхта. Самолет. Девушка 1 4.12.2019, 11:19

Россияне обсуждают расследование фонда Навального об имуществе российской пропагандистки.

Ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде владеет личной яхтой и бизнес-джетом общей стоимостью 8 млрд рублей. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В расследовании фонда утверждается, что ни у журналистки, ни у президента ВТБ Андрея Костина, с которым ее связывают любовные отношения, не может быть легальных средств ни на приобретение, ни даже на обслуживание самолета и яхты такого класса, пишет kasparov.ru.

Алексей Навальный:

"Какая в России самая запрещенная тема?

О чем НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя писать никаким СМИ? Что нельзя обсуждать на форумах?

Расследования ФКБ? Пытки в ФСБ? Терроризм? Митинги?

Нет. Ну, по крайней мере, официально нет.

Если взглянуть на статистику блокировок Роскомнадзора, то самая запрещенная тема — это отношения между путинским дружком-госбанкиром Андреем Костиным и телеведущей Наилей Аскер-Заде. Сотни блокировок. Причем незаконных. Просто зачищают весь рунет лишь бы, упаси господь, никто не написал "Аскер-Заде — любовница Костина".

Основная волна блокировок была в 2018 году. Я тогда читал и думал: "ну что за идиотизм такой? Почему они так рьяно и неистово вычищают всю информацию об их романе? В конце концов, ну встречаются и встречаются, зачем целую спецоперацию по зачистке интернета проводить?"

А потом мы начали смотреть более внимательно, что там и как, и поняли: им реально есть, что скрывать. Вы думаете: "Ну богатый этот банкир Костин, это понятно", — но вы даже не представляете насколько".

Он же:

"Одна мысль не давала мне покоя и просто даже угнетала меня, пока мы делали расследование "Яхта. Самолёт. Девушка".

Аскер-заде работает на телеканале "Россия 1". И там собирают деньги на лечение детей. Вот эти знаменитые смс-ки по 100 рублей. И им всё равно, кто и где собирает: лживые пропагандисты на дотационном канале или хорошие люди. Не соберешь — они умрут.

Меня бесит несоразмерность сумм, которые тратят госбанкир и госведущая на свою роскошную жизнь, в сравнении с тем, что надо собрать на лечение.

Вот смотрите, собранные смс-ками деньги поступают в "Русфонд". Это очень большая и замечательная организация. Самый большой благотворительный фонд страны.

Я полез на сайт и узнал, что за все время своего существования — 23 года — "Русфонд" собрал 13,9 млрд рублей.

И эта сумма (на первый взгляд огромная) меня просто убила. Получается, что ОДИН драный госбанкир-вор, украл у нас и протратил на ОДНУ свою любовницу такую же сумму, как собрал главный благотворительный фонд страны за все время.

В нашем расследовании мы перечисляем имущество Аскер-заде примерно на 12 млрд.

Плюс есть то, что мы не нашли, ну и деньги на счетах, в конце концов. Там их явно много.

Вы представляете, какая будет сумма, если посчитать сколько крадут во ВСЕХ госбанках и госкорпорациях на ВСЕХ любовниц и на ВСЕХ жён?

Благотворительность — большое и благородное дело. И да, одно другому не мешает: надо и с коррупцией бороться, и благотворительностью заниматься.

Но, ребята, до тех пор, пока в России не появится власть, которая прижмёт хотя бы самых больших и самых открытых воров, типа Костина, мы никаких проблем решить не сможем.

Никакие смс-ки и добрые богатые люди проблем не решат. У нас в стране достаточно денег, чтобы вылечить всех. Надо просто перестать красть.

Напишите мне, пожалуйста, что думаете об этом, и если поддерживаете, то обязательно помогите распространить наше расследование. Может, кто-то ещё задумается".

Леонид Волков:

"Вчера было много отзывов в духе "отличное расследование про Костина и Аскер-заде, чудесная подача и железобетонные факты, но вот с вставками про сбор детям на операции Навальный перегнул".

Читал, и, признаться, думал: "ШТОА?". Почему "перегнул"? Блин, да как можно не видеть прямой связи между тем, что богатейшая страна собирает деньги на операции СМСками — и тем, что эти самые собиральщики этих самых денег воруют десятками миллиардов?"

Дмитрий Колезев:

"Прикинул, что если все имущество, которое Навальный связал с Наилей Аскер-заде пересчитать в деньги, то получится 11,59 млрд рублей. Это $183 млн. То есть в списке 20 самых богатых телеведущих мира Аскер-заде могла бы оказаться на восьмом месте, обогнав Конана О’Брайна и Стивен Кольбера".

Телеграм-канал "Мастер пера":

"Пожалуй, впервые государственным СМИ пришлось удалять уже опубликованные комментарии пресс- секретаря президента Дмитрия Пескова, которые касались вчерашнего расследования ФБК о банкире Костине, его Наиле и их офшорных богатствах.

Виноват в таком скандале, конечно, сам Песков, которому вдруг вздумалось заявить информагентствам, что "в Кремле не могут комментировать опубликованные сведения". Казалось бы, если не могут, тогда зачем вообще раскрывать рот и провоцировать Итар- ТАСС и РИА на воспроизведение таких бессмысленных реплик пресс-секретаря?

Информагентствам некуда было деваться: раз Песков выступил по теме, хоть и прогнав пургу, значит, есть инфоповод для того, чтобы осветить вопрос в лентах. После чего в Башнях нашлись здравые головы, которые подсказали исправить ошибку и вычистить все упоминания о расследовании, Костине, Навальном, а заодно и странных словах Пескова.

Конечно, было уже поздно, и скандал получил новое и неизбежное в таких случаях развитие. Однако важнее другое: глупость или расчёт лежали в основе решения Пескова прикоснуться к провокационной теме и тем самым добавить к ней интереса? Уже вовсю поговаривают, что Дмитрий Сергеевич с определённым и согласованным умыслом взялся за троллинг Костина и Наили. И этот факт добавляет перца в громкую историю, которая

вполне может иметь неожиданное продолжение".

Телеграм-канал СерпомПо:

"Сплетни нужно распространять про себя самой!", - заявляла Наиля Аскер-заде, объясняя, зачем заводит свой тг–канал.

И что? И где? Вторые сутки народ гудит, обсуждая новое расследование Навального "Яхта. Самолёт. Девушка. Запретная любовь за ваш счёт", называет это лучшим фильмом 2019 года, предлагает дать автору минимум Тэффи, а корреспондентка госТВ (у нее Тэффи уже есть) молчит. И пересказывает – зачем-то – в своей "телеге" новостную ленту.

Правда, она дала вроде бы комментарий в Инстаграмме: "Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдёт".

Первый же отклик: "А сколько вы ему заплатили"?

Короче, как у Галича:"А из зала мне кричат: "Давай подробности!"...

Но вместо них слышится только шуршание купюр: Костин проплачивает Роскомнадзору новый блок на публикации о себе, своем банке и своей подружке.

Но пока Жаров подсуетится! А Наиля уже получила рекламу не только в Инсте, но и по всему Интернету.

Фильм Навального уже посмотрели почти 2,3 млн человек".

Вадим Петров:

"Неожиданно помощь Заде пришла от депутатки единоросски Людмилы, правильно делаешь Заде, что плаваешь на яхте и летаешь на самолёте подаренными вором-банкиром, а потом собираешь копейки с народа на лечение очередного Андрюши. Браво Наиля.А Навальный то каков хитрец, купил яхту и самолет и подкинул бедной Заде, чтобы опорочить светлое имя банкира из ВТБ".

Егор Седов:

"Я, конечно, все понимаю - придирки и т.д.

Но что такое "НАТИВНАЯ реклама"?

Врожденная реклама?

А как еще-то?

Я понимаю, что она хотела сказать. А получилось то, что поучилось: она просто подчеркнула еще раз правоту Гасана Гусейнова.

P.S. Оказывается, Стебенкова всего лишь повторила то, что сказала Наиля Аскер-заде. Журналистка, если что...

Браво, Гасан Чингизович, Вы поставили точный диагноз!"

Андрей Пахтин:

"В оригинале Маугли говорит: "We be of one blood, thou and I", - но Наиля знает только перевод из советского мультика, который криво перевела на английский. Ей даже в голову не пришло нагуглить для любимого человека подлинник, и это говорит о них намного больше, чем яхты с самолетами".

Леонид Лялин:

"Кто-то думает: "Вот же скотина,

Эти деньги он мог бы в семью"

А она в честь того господина

Где-то в парке купила скамью

В городах наших, Богом хранимых,

С каждым днём всё сильнее мечта,

Поскорей бы скамьей подсудимых

Обернулась бы лавочка та..."