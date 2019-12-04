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В Одессе горит здание колледжа: много пострадавших

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  • 4.12.2019, 14:00
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В Одессе горит здание колледжа: много пострадавших

Город затянуло дымом.

В среду, 4 декабря, в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, сообщает nv.ua.

По данным спасателей, пожар возник на третьем этаже шестиэтажного здания. Площадь возгорания составляет около 700 м кв.

Проходит эвакуация.

Как сообщает Думская, дом на углу Пушкинской и Троицкой улиц — памятник архитекторы. Кроме колледжа там размещаются ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По состоянию на 11:00 сообщается, что не менее десяти человек пострадали.

На месте инцидента много скорых и пожарных машин. Город затянуло дымом.

Фото: Думская

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