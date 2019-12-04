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Правда о «выборах»
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Верховная Рада одобрила предоставление добровольцам статуса ветеранов

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  • 4.12.2019, 14:42
Верховная Рада одобрила предоставление добровольцам статуса ветеранов
Фото: Getty Images

На бойцов добровольческих батальонов будут распространяться и соответствующие социальные гарантии.

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 2045−1, который дает право на статус участника боевых действий добровольцам, сообщает nv.ua.

Соответствующее решение поддержали 329 нардепов.

Документ позволяет предоставлять статус участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий бойцам добровольческих батальонов, которые более 30 дней выполняли боевые задания в зоне проведения АТО/ООС.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков на заседании парламента отметил, что в ближайшее время будет внесен законопроект, который урегулирует правовые коллизии.


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