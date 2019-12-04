Папа Римский назвал польского отца Ежи Попелушко «ревностным священником и мучеником» 2 4.12.2019, 15:19

Ежи Попелушко

Польский священник с белорусскими корнями был капелланом «Солидарности».

«Ревностный священник и мученик», - так Папа Римский Франциск назвал польского отца Ежи Попелушко. Во время генеральной аудиенции в Ватикане понтифик приветствовал участников конференции в Папском городском университете в Риме, посвященной польскому мученику. Там же открылась посвященная ему выставка, сообщает «Польское радио».

Обращаясь к участникам конференции Папа Римский поблагодарил их за сохранение памяти о капеллане «Солидарности».

«Памяти об этом ревностном священнике и мученике, который был варварски убит коммунистическими спецслужбами, отдав свою жизнь из любви к Христу, к Церкви и к людям, особенно тем, кто был лишен свободы и достоинства», - сказал понтифик.

Папа Римский Франциск также напомнил, что на ближайшее воскресенье в Польше приходится XX День молитвы и материальной помощи Церкви на Востоке. «Вверяю вам эту важную работу», - сказал понтифик, поблагодарив поляков, охваченных духом братской любви к церквям соседских государств.