Названа самая популярная песня 2019 года
4.12.2019

17-летняя певица стала известна в 2016 году после дебютного сингла Ocean Eyes

Фото: variety.com

Shazam составил список композиций, которые пользователи искали чаще всего в 2019 году. В запросах лидером стала исполнительница из США Билли Айлиш с песней Bad Guy, пишет korrespondent.net со ссылкой на Variety.

На втором месте по популярности – трек Someone You Loved музыканта из Шотландии Льюиса Капальди. "Бронза" досталась австралийской певице Tones and I с песней Dance Monkey.

На четвертом месте - ремикс на песню Calma от Pedro Capo и Farruko, а на пятом работа групп Meduza и Goodboys - Piece Of Your Heart.