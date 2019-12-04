Пионтковский: Вся Европа нашпигована путинскими убийцами 3 4.12.2019, 20:15

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Андрей Пионтковский

Российский политолог - о высылке из Германии двух сотрудников посольства РФ.

Вся Европа нашпигована убийцами, работающими на президента России Владимира Путина. Такое мнение изданию "Гордон" выразил российский политолог Андрей Пионтковский, комментируя высылку из Германии двух сотрудников посольства РФ в связи с убийством мужчины в Берлине.

"Это очень серьезно. Дело полгода не двигалось. Возможно, [канцлер Германии Ангела] Меркель не хотела раздражать Путина. Но сейчас наконец-то принято такое решение. И это положительно. Нужно понимать, что вся Европа нашпигована путинскими убийцами. Они действуют в Англии, Германии, где угодно. Но не стоит говорить о какой-то сильной дружбе Меркель с Путиным. Просто на нее ужасно сильно и цинично давят немецкий бизнес, а также Социал-демократическая партия и [президент Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер. Германия не должна ради своего бизнеса пресмыкаться перед Путиным, разрешая спокойно действовать его убийцам. Все знают, что российское государство – крупнейший в мире террорист. У кого еще есть такие возможности?" – отметил Пионтковский.

4 декабря министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России.

Таким образом немецкое правительство отреагировало на то, что российские власти "недостаточным образом сотрудничали" во время расследования убийства в берлинском районе Тиргартен, которое произошло 23 августа, отметили в МИД.

23 августа 2019 года в берлинском районе Моабит убили 40-летнего гражданина Грузии. В тот же день немецкие правоохранители задержали 49-летнего россиянина по подозрению в совершении этого преступления. В полиции не называли имени убитого.

"Кавказ.Реалии", ссылаясь на данные родственников, сообщило, что убитый – Зелимхан Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию. Родственники считают заказчиком убийства грузина российские спецслужбы.

3 декабря немецкие телеканалы WDR, NDR и газета Suddeutsche Zeitung сообщили, что расследование убийства Хангошвили передали Генпрокуратуре Германии из-за возможного участия спецслужб в деле.

Россиянин, арестованный по подозрению в убийстве Хангошвили, может быть причастен еще как минимум к одному убийству, жертвой которого ранее стал гражданин РФ, считает Suddeutsche Zeitung.