Шкурин забил столько, сколько в Беларуси не забивали 12 лет 4.12.2019, 22:45

Илья Шкурин

20-летний форвард не по годам хладнокровен и уверен в себе.

В этом году мы много говорили об Илье Шкурине. Прошлой зимой нападающий выкупил свой трансфер у «Витебска» за 40 тысяч долларов и перебрался в «Энергетик-БГУ». Поначалу форвард не попадал в стартовый состав команды Анатолия Юревича, но ближе ко второму кругу разыгрался. Причем проявил себя так ярко, что его стали сватать в национальную команду. Однако из-за конфликта с главным тренером сборной Михаилом Мархелем Шкурин пока так и не получил приглашения. Зато, забив 19 мячей за «студентов», стал лучшим бомбардиром лиги. Илья показал рекордную результативность «вышки», начиная с 2007 года. Тогда легендарный нападающий Роман Василюк забил 24 гола, выступая за «Гомель». С тех пор лучшие бомбардиры «элиты» отличались не чаще 18 раз, пишет «Трибуна».

Бомбардирские успехи Шкурина тут же повысили его котировки на трансферном рынке. По информации российских СМИ сразу несколько клубов РПЛ якобы готовы заплатить за переход порядка 1,5 миллиона евро. Так ли хорош 20-летний форвард?

Шкурин открывается едва не лучше всех форвардов лиги

Среди мячей Шкурина вы не найдете шедевров. Он не обыграет пачками защитников в штрафной и не лупит по «девяткам» из-за ее пределов. Илья действует гораздо прозаичнее. Вот примерный алгоритм его голов за «Энергетик-БГУ»: быстрый нападающий классно открывается за спину защитников, получает передачу, а после спокойненько катит мяч мимо вратаря. Просто гляньте эту подборку.

– Илья хорошо открывается между линиями, уходя за спины защитников. Считаю, здесь большая заслуга людей, которые учат этому Шкурина. Понятно, есть врожденные качества, но еще многое зависит и от того, как работают с футболистом и что ему объясняют, – говорит главный тренер «молодежки» Сергей Яромко. – Мы видим, что Илья грамотно и системно открывается, поэтому можно сказать, что в клубе с ним работают правильно.

– Илья очень хорошо открывается. Как говорится, поставить игру в обороне – дело тренера. Научить забивать – это Божий дар. У нас растет очень талантливый нападающий. Дай Бог ему перейти в хороший чемпионат и проявить себя там. Тогда мы сможем говорить, что Шкурин – отличный форвард, – делится мнением Людас Румбутис, который впервые вызвал футболиста в «молодежку» еще два года назад.

Шкурин не по годам хладнокровен и уверен в себе

Спокойствие, с которым Шкурин реализует моменты, впечатляет. В нынешнем чемпионате на счету Ильи 53 удара по воротам, 35 попало в створ – очень высокие показатели! Чаще Шкурина в рамку попадал только Денис Лаптев – 40 выстрелов, но для этого форварду брестского «Динамо» понадобилось 74 попытки. Самое важное, Шкурин не просто лупит по воротам на силу, а старается исполнить момент на точность. Нападающих такого плана принято называть «киллерами».

– Самое сильное качество Шкурина – умение исполнить момент. У нас много нападающих, которые оказываются на ударных позициях и просто бьют по воротам. Таких форвардов я называю лотерейщиками. Шкурин точно не из их числа. Оказавшись перед воротами, он успевает посмотреть, где располагается вратарь, а потом катит мяч мимо него, – отмечает Румбутис.

– Одни нападающие выходят на ударную позицию и просто бьют по воротам, другие – исполняют эпизод. Если проанализировать все голы Шкурина, то большинство было забито именно на исполнение, – делится мнением Яромко. – Может быть, Илья мало забивает головой. Если я не ошибаюсь, первый мяч головой он забил именно в «молодежке». Если он прибавит в этом компоненте, то его результативность вырастет.

Игра головой – не самое сильное качество нападающего

Яромко прав, Шкурину нужно прибавлять в игре головой. Свой первый мяч за «студентов» со второго этажа Илья забил лишь в последнем туре чемпионата (отметка 5:54).

До этого Шкурин забивал головой лишь за «молодежку» в ворота Гибралтара. Умение вести борьбу на втором этаже – не самая сильная его черта. В среднем за матч Илья выигрывает 3 верховых дуэли из 8. Например, Алексей Хобленко из брестского «Динамо» побеждает в 4,5 верховых дуэлях из 10. Вообще, Илье в целом нужно прибавлять в единоборствах.

– Умение Шкурина вести единоборства? Если отталкиваться от матчей в молодежной сборной, то были игры, в которых Илье было сложно. Например, во встречах со сборными Португалии и Кипра. Но Шкурин все равно старался цепляться за мяч и разгонять атаки. Сегодня он выигрывает нормальный процент борьбы для своего возраста и уровня, но в этом компоненте еще можно прибавить, – отмечает Яромко.

В игре против Португалии Шкурин практически не встречался с мячом в чужой штрафной и выиграл лишь 11 единоборств из 36. В матче против Словакии за ним осталась вовсе 1 дуэль из 8. Правда, в чемпионате Беларуси не все так плохо. В среднем в сезоне Шкурин выигрывал за встречу 8 единоборств из 22 , но ему не хватает стабильности. Например, в недавней игре против «Немана» за ним осталось только 8 дуэлей из 31. С другой стороны в матче против «Дняпро» Илья победил в 14 единоборствах из 25. Хорошей статистикой для нападающего в этом компоненте считается 40-50 процентов выигранных дуэлей. Кажется, пока форвард не очень подходит командам, в которых от форвардов требуют большого объема черновой работы.

– Шкурин – разноплановый нападающий, который не заточен только под игру на контратаках. Илья грамотно располагается в штрафной и умеет открыться. Если под ним будут находиться полузащитники, умеющие отдать точный пас, он будет себя прекрасно чувствовать. Илья знает, в какой именно момент нужно сделать рывок, поэтому редко попадает в положение «вне игры». Он очень точно чувствует защитников и в нужный эпизод выскакивает, будто шило из мешка, – говорит Румбутис. – Конечно, при желании Шкурин может играть «столба», но это не его сильная сторона. Еще раз, Илья – не лотерейщик. Он умеет исполнить момент.

Еще один недостаток Шкурина – порой излишняя уверенность в собственных силах. Илья не боится идти в обводку, но не так уж часто делает это удачно. В среднем за матч из 4 попыток обыграть соперника один в один успехом заканчивается лишь 1,82. Для сравнения, у Бодула в среднем за игру проходит 2 обводки из 3, у Бахара – 2,7 из 5.

Сейчас Шкурин выглядит здорово, потому что нашел своего тренера

В 26 неполных матчах чемпионата Илья набрал 19+7 очков по системе «гол+пас», поучаствовав в 31 результативной атаке (всего «студенты» настреляли 52 мяча). Полезнее был только Игорь Стасевич, организовавший 39 голов БАТЭ. Знающие Илью люди говорят, что именно в «Энергетике-БГУ» нападающий обрел своего тренера. Анатолий Юревич смог найти подход к парню с непростым характером, и это приносит результат. Говорят, перед началом сезона у Юревича был серьезный разговор с футболистом. Его краткая суть: будешь делать так, как я говорю, – станешь лучшим нападающим страны. Шкурин стал пахать, а результат вы видите.

– Шкурину посчастливилось пройти школу Юревича. Там ребята не просто работают, а пашут. Посмотрите, в начале сезона Илья не всегда попадал в состав, но перетерпел, – рассуждает Румбутис. – Сейчас он выглядит очень подсушенным и проявляет лидерские качества. Посмотрите матч с «Дняпром». Как при счете 3:3 Илья бежал вперед и заводил партнеров. В этой команде он становится лидером. Правда, чтобы превратиться в топа Илье нужно перейти в команду, где каждый второй может отдать тонкую передачу. Причем хороший нападающий должен показывать свой уровень каждый сезон.

– В чем еще нужно прибавить Шкурину? Прежде всего, нужно стабилизировать свою игру, а потом уже прибавлять. Пока человек находится в хороших руках, будет движение вперед, – говорит Яромко.