Лукашенко: У Кочановой спрашиваю — где резерв? Она молчит 38 5.12.2019, 8:11

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Диктатор сделал странное заявление.

Во время встречи с «активом» Минской области Лукашенко заявил, что в стране будут «развивать IT, но нельзя забывать, что нужны механизаторы, ветврачи, а самое главное — руководители предприятий». Диктатор также пожаловался на недостаток кадрового резерва. Сюжет показали в эфире «Беларусь 1», сообщает tut.by.

— Нас с руководителем Радоманом уже много не нагрузишь, уже потихоньку будем передавать молодым, да? — обратился диктатор к «депутату» Минского областного «совета депутатов», председателю СПК «Снов» Николаю Радоману. — Ну у тебя-то есть, а мне надо искать. Вот я ищу сейчас. У Кочановой спрашиваю: «Где резерв на «президента»? Где резерв?» Она молчит. Не знаю, по какой причине, но молчит, — отметил Лукашенко.

— Ладно нет, а надо. Надо, чтобы страну отдать, — добавил диктатор.

Ранее правитель рассказывал, что в его кадровом реестре состоят 850 человек и все они обладают «защитой и иммунитетом».