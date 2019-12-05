Куда ведет российский след в Берлине? Мария Епифанова, «Новая газета»

5.12.2019, 12:01

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Дело об убийстве чеченского полевого командира в столице Германии уже вызвало дипломатический скандал.

Российские спецслужбы вновь оказались в центре международного скандала с далеко идущими последствиями — генеральная прокуратура Германии подозревает, что именно они стоят за убийством чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Документы убийцы, задержанного на месте преступления, оказались поддельными. В среду генпрокуратура Германии опубликовала доклад о ходе расследования: из него следует, что убийца Хангошвили совершил аналогичное преступление в России и по каким-то причинам не был арестован. Германия уже заявила, что вышлет двух российских дипломатов, Россия пообещала ответные меры

Убийство в центре Берлина

40-летний Зелимхан Хангошвили, гражданин Грузии чеченского происхождения, приехал в Германию в 2016 году с семьей и сразу же попросил политическое убежище. В заявлении на статус беженца он писал, что пережил несколько покушений и опасается за собственную безопасность и безопасность семьи.

О нем известно не так уж много. Хангошвили родился в Грузии, во время второй чеченской кампании уехал воевать на стороне боевиков. Вскоре он стал одним из полевых командиров и приближенным бывшего президента Чечни Аслана Масхадова, убитого в 2005 году в ходе российской спецоперации. В начале 2000-х Хангошвили был объявлен Россией в розыск.

После окончания чеченской войны он вернулся в Грузию. Во время российско-грузинской войны в 2008 году, собрав отряд из нескольких сотен добровольцев, Хангошвили двинулся на Цхинвали, чтобы примкнуть к грузинским военным, но те уже начали отступление.

Известность в Грузии Зелимхан Хангошвили получил в 2012 году. В августе 2012 года группа боевиков, в основном, чеченского происхождения, захватила в заложники нескольких жителей деревни, расположенной в ущелье Лопота на территории Грузии.

Во время спецоперации по освобождению заложников Хангошвили выступал переговорщиком со стороны Грузии.

По словам друга убитого, Сайхана Музаева, первое покушение на Хангошвили готовилось в 2006 году. Тогда, по словам Музаева, людей, которые должны были напасть на Хангошвили, удалось поймать, и они признались в работе на российские спецслужбы. Широкий резонанс получило покушение на Хангошвили в 2015 году: в центре Тбилиси в него несколько раз выстрелил неизвестный. Хангошвили был ранен, но выжил — именно после этого он задумался о переезде в Европу. Газета Bild со ссылкой на сына убитого сообщила, что всего он пережил четыре покушения.

В Берлине Хангошвили и его семья получили убежище. Однако это его не спасло: в пятницу 23 августа, по дороге в мечеть, он был убит двумя выстрелами — в спину и в голову — в парке рядом с собственным домом.

Убийца был на велосипеде.

Совершив два выстрела, он попытался скрыться: выбросил пистолет Glock и велосипед в протекавшую в парке реку и пересел на заранее припаркованный рядом мопед, однако практически тут же был задержан полицией. При задержании полиция обнаружила у преступника паспорт на имя Вадима Соколова.

Прокуратура тут же выдвинула против него обвинение в предумышленном убийстве, совершенном особо жестоким способом. Подозреваемого поместили в камеру предварительного заключения, где он находится до сих пор.

Личность убийцы

Портрет Вадима Соколова, задержанного по подозрению в убийстве Хангошвили

По данным Berliner Zeitung, прокуратура Берлина, которая вела расследование с самого начала, сразу же исключила возможность личного мотива убийства — основной версией было именно заказное убийство.

То, что немецкие правоохранительные органы считают это преступление политически мотивированным, стало понятно во вторник, когда издание Der Spiegel сообщило, что расследование было передано в Федеральную прокуратуру. Высшее правоохранительное ведомство включается в расследование убийства в тех случаях, когда есть основания подозревать иностранный след. В среду Федеральная прокуратура подтвердила эту информацию и опубликовала свои выводы.

Прокуратура, в частности, сообщила о наличии «достаточных вещественных доказательств» тому, что убийство было совершено «либо по поручению органов власти Российской Федерации, либо ее субъекта — автономной Чеченской республики».

Прокуратура сравнила фотографию задержанного с фотографией российского гражданина Вадима К. (многие немецкие СМИ, в том числе, Der Spiegel, называют его полное имя — Вадим Красиков) и не сомневается в том, что это одно и то же лицо.

О человеке по имени Вадим К. известно следующее. 23 апреля 2014 года он был объявлен в розыск российскими правоохранительными органами по подозрению в убийстве, совершенном годом ранее. Как и в случае с Хангошвили, убийца преследовал свою жертву на велосипеде, выстрелил сначала в верхнюю часть туловища, а потом в голову. Интересно, что уже 30 июня 2014 года имя Вадима К. по непонятным причинам исчезло из базы розыска, хотя информации о его задержании не было.

Первая информация о Вадиме Соколове, которого немецкая прокуратура считает Вадимом Красиковым, датируется 3-м сентября 2015 года. В этот день на имя Соколова был выдан российский заграничный паспорт — тот самый, который был найден у убийцы Хангошвили.

17 августа 2019 года «Соколов» вылетел по этому паспорту в Париж. Шенгенскую визу он получил в посольстве Франции, куда обратился незадолго до этого. В своем заявлении он, в частности, указал, что является инженером-строителем в фирме «ЗАО РУСТ», зарегистрированной в Петербурге, и получает 80 000 рублей в месяц. Справка от фирмы была завизирована генеральным директором и бухгалтером. Однако, по данным российского реестра, компания «ЗАО РУСТ» с апреля 2019 года находится в процессе реорганизации, а в 2018 году в компании был зарегистрирован только один сотрудник. Более того, один из номеров телефона «ЗАО РУСТ» связан с компаниями «Оборонэнергосбыт» и «Оборонэнерго», подведомственными министерству обороны.

20 августа «Соколов» вылетел из Парижа в Варшаву, где остановился в отеле, забронированном до 26 августа. Однако 22 августа, около 8 утра, он покинул отель и больше не возвращался.

Данные, которые приводят прокуратура, совпадают с результатами совместного расследования Der Spiegel, The Insider и Billingcat. В своем расследовании журналисты отмечают, что без покровительства властей человек с поддельным паспортом не смог бы выехать за границу.

Взаимные санкции

В свете этой информации МИД Германии в среду объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата. На сайте внешнеполитического ведомства сообщается, что они должны покинуть страну в течение ближайших семи дней. Соответствующую ноту уже передали российскому послу в Германии Сергею Нечаеву.

«Федеральное правительство предпринимает этот шаг, поскольку российские власти, несмотря на многочисленные и срочные просьбы на самом высоком уровне, не согласились на достаточную кооперацию в расследовании убийства», — говорится в заявлении. Необходимость в «действенной и быстрой кооперации со стороны российских властей» остается.

Комментируя решение германского МИД, Сергей Нечаев назвал его «немотивированной политизацией преступления». «Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет», — заявил он. В российском МИД уже сообщили, что предпримут «зеркальные меры».

Некоторые немецкие СМИ уже сравнивают убийство Хангошвили с делом Скрипалей.

И хотя масштаб санкций пока не тот, обострение дипломатических отношений с Германией — главным европейским лоббистом строительства «Северного потока-2» — к тому же на фоне грядущего саммита «нормандской четверки» для России крайне болезненно.

Мария Епифанова, «Новая газета»