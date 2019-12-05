Эксперты-юристы в Конгрессе признали импичмент Трампу обоснованным 1 5.12.2019, 12:28

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Дональд Трамп

Такое мнение высказали трое из четырех экспертов.

Трое из четырех экспертов по праву, вызванных на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, сочли действия президента США Дональда Трампа в ходе "Украинагейта" достаточным основанием для его импичмента. Таков результат первого дня слушаний в юридическом комитете, состоявшихся в среду, 4 декабря, сообщает dw.com.

"Если мы не можем провести процедуру импичмента в отношении президента, который воспользовался полномочиями ради личной выгоды, то мы больше не живем при демократии. Мы живем при монархии или диктатуре", - заявил один из экспертов, Ноа Фелдман из университета Гарварда.

А профессор из Стэнфорда Памела Карлан заявила, что "приглашение иностранного правительства в наш выборный процесс" является решением, которое "погребет под собой демократию".

Юридический комитет Палаты представителей США является важной инстанцией в процедуре импичмента против Трампа: здесь проверяется, насколько юридически обоснованны доказательства вины президента, а также формулируется обвинение против него.

Импичмент Трампу: доклад комитета по разведке

Накануне специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад по итогам расследования в рамках процедуры импичмента. В нем утверждается, что Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы попытаться обеспечить вмешательство Украины в президентские выборы в США 2020 года.

В частности, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына своего политического соперника на грядущих выборах Джо Байдена, обещая за это американскую военную помощь.

Трамп, по версии авторов доклада, также организовал беспрецедентную кампанию с целью помешать расследованию Конгресса. Комитет по разведке смог собрать нужные доказательства только, благодаря "патриотизму и смелости государственных служащих".