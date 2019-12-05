Аполитично рассуждаете, граждане 1 Леонид Фридкин

5.12.2019, 14:40

Это событие не только важное, но и чудесное.

В ином рутинном событии порой кроется чудо. Или фантастическая победа над ходом времени. Вот сегодня опубликовано постановление Минтранса от 14.11.2019 № 50, которым установлены нормы расхода топлива по 41 виду транспортной техники и оборудования. Подумаешь, велика важность, скажет далекий от бухгалтерии обыватель. Не-е-т, миленькие. Это событие не только важное, но и чудесное.

Постановлением № 50 утверждены нормы расхода топлива на 214 моделей легковых автомобилей, 18 бортовых грузовиков, 32 самосвала, 27 седельных тягачей, 67 автобусов, 84 фургона, 52 грузопассажирских автомобиля, 286 спецавтомобилей разного назначения, 63 трактора, 26 бульдозеров, 33 экскаватора, 110 погрузчиков, 6 снегоочистителей, 43 машины, 20 тепловозов, принадлежащих разным компаниям, а также на дополнительную бортовую технику установленную на транспортных средствах (гидроманипуляторы, насосы, отопители, холодильные установки и прочее оборудование), строительные и железнодорожно-строительные машины, снегоходы, мотосани и моторные лодки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования (состоявшееся 5 декабря), но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 апреля 2016 г. Таким образом, Минтранс попытался снять напряжение, в котором пребывают многие белорусские компании из-за нормирования затрат на топлива для автотранспорта в соответствии с подпунктом 1.2 ст. 171 НК и его интерпретациями в разъяснениях МНС (о чем рассказывалось ранее).

Напомню, до сих пор установленные нормы расхода топлива для автомобилей были утверждены постановлением Минтранса от 06.01.2012 № 3, а рекомендуемые – постановлением от 20.01.2016 № 1, вступившим в силу с 21.02.2016 г. Можно предположить, что в утвержденные ныне нормы, действующие задним числом сразу за 4 лет, вошли все разработки «Транстехники», выполненные с тех давних пор. Тогда проблема правомерности включения норм, полученных субъектами хозяйствования с 2016 г. в индивидуальном порядке, кажется, решается. Самым элегантным образом.

Это позволит без опаски оставить в затратах стоимость ГСМ, списанного за последние годы, не пересчитывать налог на прибыль за эти периоды. А заодно – не ломать голову, пытаясь постичь сокровенный смысл письма Минтранса и МНС от 19.11.2019 № 08-02/10583 № 2-2-10/02529 (о котором я писал здесь).

Те же непонятливые обыватели могут спросить: а чего выообще такой огород городить?Неужто нельзя просто разрешить компаниям списывать на затраты бензин и дизтопливо, исходя из норм, указанных в паспортах заводов-изготовителей или еще проще, установленных приказом руководителя?

Аполитично рассуждаете, граждане. Ежели разрешить всем все, то публика разбалуется. Вообразит себя самостоятельной и перестанет перед государством трепетать. На это мы пойти никак не можем…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com