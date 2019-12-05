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Видеофакт: Овечкин починил шлем паяльной лампой прямо во время матча НХЛ

  • 5.12.2019, 18:54
Видеофакт: Овечкин починил шлем паяльной лампой прямо во время матча НХЛ
Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтона» решил неполадку необычным образом.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча столкнулся с проблемой со шлемом и решил устранить неполадку довольно неожиданным образом, передает sportbox.

Капитан команды починил шлем с помощью паяльной лампы прямо во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Больше этот матч ничем особенным не запомнился, а команда Овечкина выиграла со счетом 3:1.

— Оставайтесь горячими, детки, — говорится в подписи к видеоролику в официальном Twitter команды.


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