Видеофакт: Овечкин починил шлем паяльной лампой прямо во время матча НХЛ
- 5.12.2019, 18:54
Нападающий «Вашингтона» решил неполадку необычным образом.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча столкнулся с проблемой со шлемом и решил устранить неполадку довольно неожиданным образом, передает sportbox.
Капитан команды починил шлем с помощью паяльной лампы прямо во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Больше этот матч ничем особенным не запомнился, а команда Овечкина выиграла со счетом 3:1.
— Оставайтесь горячими, детки, — говорится в подписи к видеоролику в официальном Twitter команды.
stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) 5 декабря 2019 г.