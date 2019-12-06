Сильнейшая армия Европы вне НАТО 4 6.12.2019, 8:31

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Семь важных фактов об украинских вооруженных силах.

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил (ВСУ). В этом году украинская армия отпразднует его в 26-й раз.

Дата отмечается с 1993 года, когда Верховная Рада учредила праздник в честь дня создания ВСУ — именно 6 декабря был принят закон О Вооруженных силах Украины (в 1991-м).

За эти годы украинская армия претерпела огромные изменения. Унаследовав от СССР одно из мощнейших войск в Европе, Украина практически лишилась его к моменту аннексии Крыма и началу вооруженной агрессии России на востоке страны в 2014 году.

Однако за минувшие с тех пор пять с половиной лет ВСУ были заметно реформированы: их численность и боеготовность выросли, а структура и стандарты стремятся унаследовать стандарты НАТО.

Ко дню ВСУ НВ рассказывает о семи наиболее впечатляющих фактах о современной украинской армии.

1. Украинская армия входит в топ-30 самых сильных в мире

Согласно рейтингу Global Firepower Index 2019, Вооруженные силы Украины занимают 29-е место в списке 137 наиболее мощных армий мира (первые три позиции — США, Россия и Китай). Это лучшая позиция среди европейских стран, не входящих в состав НАТО (если не принимать во внимание РФ).

Боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений Воздушных cил и Сухопутных войск ВСУ, 2018-й год / Фото: Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

Рейтинг учитывает человеческие ресурсы страны; актуальную мощность ее сухопутных, военно-морских и воздушных войск; логистические возможности государства (в том числе для перемещения войск); топливные ресурсы; финансовые возможности и расходы на оборону, а также географию (включая протяженность границ и т. д.).

Согласно этому исследованию, около 15,6 млн украинцев из 44 млн населения теоретически пригодны к военной службе (более 35%), а призывного возраста ежегодно достигают 470 тыс. человек.

2. За пять лет проведения АТО/ООС численность ВСУ выросла на 75%

До начала войны на Донбассе украинская армия насчитывала около 140 тыс. человек, тогда как сейчас численность ВСУ составляет 250 тыс. человек.

Таким образом, состав ВСУ за последние пять лет вырос более чем на 100 тыс. человек.

В сентябре 2019 года новоназначенный министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что сокращать штат в армии не планируют.

3. Число участников боевых действий на Донбассе более чем вдвое выше количества украинцев, воевавших в Афганистане

С начала вторжения российских войск в восточные области Украины в 2014 году и старта Антитеррористической операции на Донбассе (сегодня — Операция объединенных сил) как минимум 370 тыс. украинцев получили статус участника боевых действий.

Такие данные по состоянию на 1 июля 2019 года обнародовало Министерство по делам ветеранов.

Украинские военные в районе линии разграничения на Донбассе / Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Для сравнения — за десять лет войны СССР в Афганистане (1979 — 1989) ее участниками стали порядка 160 тыс. украинцев.

Боевой опыт называют одной из главных отличительных особенностей современной украинской армии. Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко ранее озвучивал данные, согласно которым до 25% молодых офицеров-выпускников 2018 года уже имеют боевой опыт, который приобрели еще в статусе солдат и сержантов.

По его словам, большинство из них — военнослужаще срочной службы или службы по контракту, которые принимали участие в боевых действиях в 2014-м году. «Эти люди пришли в армию сознательно. Они выбирали свою профессию, точно зная, что их ожидает, каковы угрозы и какие могут возникнуть проблемы во время службы», — отмечал Муженко.

4. По числу резервистов Украина входит в топ-10 на планете и опережает США

Global Firepower Index 2018 оценивает общее число резервистов украинской армии в 1 млн человек. По этому показателю Украина занимает девятое место в мире, опережая даже США (10-я позиция). Более мощным военным резервом обладают лишь КНДР (1 место — 6,3 млн человек), Южная Корея (2 место — 5,2 млн человек), Вьетнам (3 место — 5 млн человек), а также Россия, Индия, Тайвань, Бразилия и Куба.

Курсы подготовки офицерских кадров для ВСУ от Национальной академии сухопутных войск, 2018-й год / Фото: Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

По данным Главного управления персонала Генштаба ВСУ, численность оперативного резерва первой очереди составляет около 200 тыс. человек (по состоянию на лето 2019 года). Это те участники АТО / ООС, которые после завершения службы на фронте подписали соответствующие контракты с МО Украины.

Это рекордный показатель с тех пор, как в 2006 году была внедрена служба в военном резерве ВСУ Украины.

5. Почти четверть общего состава Вооруженных сил Украины — женщины

Из общей численности ВСУ (около 250 тыс. человек) порядка 22% (более 55 тыс.) составляют женщины. Из них 27 тыс. — военнослужащие, а остальные — гражданские штатные сотрудницы ВСУ.

Почти 3,4 тыс. украинок-военных имеют офицерские звания (из них почти 1 тыс. женщин — военнослужащие старшего офицерского состава).

С 2008 года, когда женщин- военнослужащих в составе украинской армии насчитывалось лишь 1,8 тыс., их количество выросло в 15 раз.

6. Накануне 26-й годовщины ВСУ Украина отказалась от советских воинских званий в пользу стандартов НАТО

29 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект № 0906, который вводит в украинской армии более современную систему воинских званий.

Этот документ отменяет принятые еще в советской армии воинские звания прапорщик и старший прапорщик (на флоте — мичман, старший мичман).

Вместо этого вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина в ВМС), мастер-сержант и главный мастер-сержант (на флоте — старший мастер-старшина, главный мастер-старшина).

Фото: Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Таким образом, система воинских званий в ВСУ отныне максимально приближена к стандартам НАТО и приведена в соответствие с Кодами НАТО для классов военнослужащих (стандарт STANAG 2116),

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал такие новшества «движением в правильном направлении» для украинской армии. Главным преимуществом новой системы он назвал более понятную и эффективную систему сержантских званий и обязанностей. «Фактически сержант становится первым и главным помощником офицера, который берет на себя всю ответственность за воспитание, подготовку и обучение рядового состава», — пояснил Селезнев в комментарии UATV.

7. Украинская армия — лидер общественного доверия

Вооруженные силы Украины занимают первое место среди государственных и общественных институтов, которым доверяют украинцы.

По данным опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного в начале ноября 2019 года, 70% респондентов заявили, что доверяют украинской армии — это наивысший результат.

Учения украинских Сухопутных войск / Фото: Ministry of Defense of Ukraine via Flickr

Схожий показатель лишь у волонтерских организаций (также 70%). Для сравнения — церкви доверяют 65% опрошенных, Нацгвардии — 58%, СМИ — 54%.

В опросе участвовали около 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины, представляющих взрослое население страны. Исследование провели во всех регионах, кроме Крыма и ОРДЛО. Погрешность выборки не превышает 2,3%.