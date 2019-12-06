Зеленский встретился с украинцами, которые организовали Евромайдан 5 6.12.2019, 10:10

1,404

Активисты призвали президента Украины к четкой позиции на нормандском саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, которые организовали Евромайдан в 2013 году и пострадали в центре Киева в ночь с 29-го на 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие существуют проблемы, виденье в целом, где вы и чем занимаетесь", – заявил Зеленский на встрече.

Он предложил бывшим студентам привлечь их к вопросам жизнедеятельности страны.

Активисты рассказали главе государства о начале Майдана, о своих мотивах участия в протестах, которые переросли в Революцию достоинства.

По данным пресс-службы, после этого одни из присутствующих воевали на Донбассе, другие начали оказывать волонтерскую помощь и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами. Некоторые работают в сфере образования и науки.

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников Евромайдана, отметили в пресс-службе президента.

"Для вас дела Майдана – это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где-то ходит, ездит или летает, а должны сидеть – чтобы они сидели", – сказал Зеленский.

Активисты призвали президента на встрече "Нормандской четверки" в Париже не соглашаться на выборы на Донбассе "под дулами автоматов". Они подчеркнули, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок за счет государственного суверенитета.

Зеленский заявил, что интересов Украины не предаст, добавили в пресс-службе президента.

30 ноября 2013 года около 4.00 утра "Беркут" очень жестко разогнал митинг на Майдане в Киеве. На площадь заехала техника, участники протестов, которые спали на площади, начали ее блокировать. Тогда силовики оттеснили всех к стелле Незалежности, после чего применили силу: били людей дубинками, тащили по земле, избивали ногами. Били всех, в том числе женщин.

1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человек. Митинг закончился столкновениями с правоохранителями на улице Банковой, вблизи Администрации Президента. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.