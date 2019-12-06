Забастовка во Франции: в Париже образовались пробки на 350 км 5 6.12.2019, 14:37

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ФОТО: Reuters

Протестующие требуют отмены пенсионной реформы.

Во Франции второй день продолжаются протесты против пенсионной реформы, из-за чего нарушена работа общественного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В Париже и пригородах в пятницу утром зафиксировано 347 километров пробок, что намного выше среднего показателя.

Парижское метро возобновило работу лишь частично, пригородные поезда на линии Версаль-Париж до сих пор не ходят, также закрыты большинство причалов на набережной реки Сена.

Накануне во Франции более 800 тысяч человек приняли участие в протестных манифестациях против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Сотни тысяч людей вышли на улицы в 50 городах страны, в том числе на главную манифестацию в Париже, где закрылись основные музеи и Эйфелева башня. Демонстрации состоялись в день общенациональной забастовки против пенсионной реформы.