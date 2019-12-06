Патриарх Кирилл летает на бизнес-джете за $43 миллиона 19 6.12.2019, 14:53

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Патриарх Кирилл

Он принадлежит той же кампании, что и самолеты Аскер-Заде и Светланы Медведевой.

Издание The Bell нашло еще один бывший бизнес-джет ВТБ, связанный с расследованиями Алексея Навального о самолетах, на которых путешествовали Светлана Медведева и Наиля Аскер-Заде. Gulfstream G450 каталожной стоимостью $43 млн возил патриарха Кирилла и появлялся в городах, в которые в те же дни прилетали чиновники администрации президента РФ и сам Владимир Путин.

Что случилось

The Bell изучил историю полетов бизнес-джета Gulfstream G450, который с 2013 по 2016 год принадлежал офшору Helter Management Ltd (остров Мэн), входившему в группу юридических лиц банка ВТБ. В конце 2016 года самолет был перерегистрирован с Мэна в Сан-Марино под номером T7-ZZZ, под которым летает и сейчас. После этого европейская диспетчерская служба Eurocontrol указывала его оператором сан-маринскую компанию Skyline Aviation SRL. Она же сейчас называется собственником самолета во всех авиационных трекерах, например, Flightradar24.

По данным Eurocontrol, именно Skyline Aviation SRL управляет бизнес-джетами из расследований Навального, на которых в 2019 году могли летать Наиля Аскер-заде (T7-KLT) и Светлана Медведева (M-SKSM). Еще два самолета под управлением Skyline Aviation тоже раньше принадлежали офшорам из списка аффилированных лиц ВТБ (1, 2).

Известные пассажиры

Бизнес-джет T7-ZZZ после регистрации в Сан-Марино облетел всю Россию, от Калининграда до Хабаровска. Самым известным его пассажиром стал патриарх Кирилл, выяснил The Bell. В августе 2017 года патриарх прилетел на Gulfstream G450 в Курган, где отмечалось 200-летие богослова, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме Антонина (Капустина). Патриарха сопровождал полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Курганская пресса обратила внимание на роскошный бизнес-джет и подсчитала, что стоимость перелета главы РПЦ могла составить 3,6 млн рублей.

Бизнес-джет T7-ZZZ, по данным Eurocontrol, сейчас управляется не австрийской Skyline Aviation, а другой компанией — Otoba Assets Ltd., информации о которой в открытых источниках нет.

Патриарху свойственно летать в провинцию на дорогих самолетах, но денег РПЦ за это не платит, ссылаясь на помощь частных меценатов. Летом 2018 года, когда глава РПЦ прилетел в Екатеринбург на Embraer Legacy 600 стоимостью более $25 млн, его пресс-секретарь заявил, что транспорт предоставляют предприниматели, которые таким образом оказывают услугу церкви. В Екатеринбург патриарха возил самолет владельца «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, на Сахалин — владельца «Фосагро» Андрея Гурьева, в Ижевск — владельца «Норникеля» Владимира Потанина.

Но глава РПЦ был не единственным пассажиром T7-ZZZ: судя по географии и хронологии его полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.

1 ноября 2016 года самолет прилетал из Москвы в Челябинск. В тот же день в городе прошло заседание рабочей группы по подготовке заседания Госсовета с участием экс-главы АП, а на тот момент спецпредставителя президента по экологии Сергея Иванова, помощника президента Игоря Левитина, вице-премьера Александра Хлопонина и главы Минприроды Сергея Донского.

12 декабря 2016 года T7-ZZZ видели в Комсомольске-на-Амуре, куда в тот день прилетел полпред в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев. Позже в тот же день самолет сфотографировали в Хабаровске, а 16 декабря — в Токио, куда прибыл с визитом Владимир Путин. Его сопровождал и Трутнев.

27 сентября 2017 года, за два дня до инаугурации нового губернатора Калининградской области Антона Алиханова, самолет прилетел из Москвы в Калининград. Единственным гостем федерального уровня на церемонии был предшественник Алиханова, назначенный после отставки полпредом в СЗФО Николай Цуканов.

Почему это важно

Полпредства президента официально закупают услуги перевозки бизнес-джетами. Но следов закупок у Skyline Aviation SRL или компаний с похожими названиями в базе госзакупок «СПАРК-маркетинг» The Bell обнаружить не удалось. Дочерних структур в России у сан-маринской компании нет.

Кому принадлежит Skyline Aviation SRL — неизвестно, имеет ли к ней отношение ВТБ — тоже. Кто покрывает перелеты высокопоставленных лиц на бизнес-джетах этой компании — непонятно.

Об этом говорят

Представители РПЦ, Трутнева и Цуканова не смогли оперативно ответить на вопросы The Bell. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этой неделе отказался комментировать расследования Навального о самолетах, отметив, что в целом считает расследования ФБК «некачественными».

Узнайте больше

Опубликованное в начале недели расследование Алексея Навального об Андрее Костине и Наиле Аскер-заде собрало уже 4,4 млн просмотров. Фигуранты его не комментировали, некоторые СМИ проигнорировали, зато в соцсетях разгорелись жаркие споры. На следующий день Навальный выпустил продолжение о самолете, которым пользовалась Светлана Медведева.