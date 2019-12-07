Лояльные Альянсу Геннадий Габриэлян, «Новая газета»

7.12.2019, 13:48

Балканские страны успешно развивают отношения с НАТО.

В самый канун визита президента Сербии Вучича в Сочи, когда там уже зажегся гигантский электронный билборд с надписью «Братья навеки», в Белграде была аккуратно взорвана небольшая информационная граната. Сербия больше не станет закупать оружие, сообщил президент Вучич, а будет развивать армию качественно. Реформа нашей армии продолжится, сказал он, мы будем строить систему смарт-обороны, но закупать оружие прекратим.

Чтобы принять столь кардинальное решение, хватило консультации трех человек: самого президента, министра обороны Александра Вулина и начальника генштаба Милана Мойсиловича. Но почему это произошло накануне «встречи в верхах», как окрестил рабочий визит Вучича в Бочаровом Ручье российский МИД?

В последнее время Россия продала Сербии семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также передала в дар шесть истребителей МиГ-29 (за обслуживание которых, кстати говоря, придется весьма прилично платить) и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Совсем недавно Белград заказал у Москвы и уже оплатил «Панцирь-С» — зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный «для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов». Часть вертолетов прибыла в Сербию раньше срока — считается, что по личному распоряжению Путина. Казалось, что это будет продолжаться.

Причину поворота Белграда к новой оборонной политике здесь практически единодушно видят в том, что Сербия получила предупреждение извне. После того, как в тылу НАТО на совместных октябрьских сербско-российских учениях побывал грозный комплекс С-400, способный противостоять всем вообразимым воздушным угрозам, включая космические, спецпредставитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер выразил обеспокоенность «не только размещением российского военного оборудования на сербской территории, но и возможностью приобретения Сербией крупных российских систем вооружений».

Тут же в Белград прибыл помощник госсекретаря США по борьбе с распространением оружия, санкциям и региональным вопросам Томас Заржецки — именно он отвечает за американские санкции против участников сделок с российским оборонным и разведывательным секторами. Надо сказать, в ожидании этого визита сербская сторона заметно нервничала. «Санкций не будет» из уст министра иностранных дел Ивицы Дачича, сказанное по итогам инспекции вашингтонского эмиссара, прозвучало с облегчением.

По правде говоря, декларирующая военный нейтралитет Сербия начинала выглядеть несколько неадекватно, приобретая партии оружия или получая его на других условиях в России, США, Китае.

Тем более что никакой видимой угрозы Сербии не существует. И когда Вучич как бы в запале еще и заявил, что Сербия хотела бы купить супероружие — комплексы С-400, но не может себе позволить, — это вызвало прогнозируемую реакцию с Запада.

Почему «как бы»? Вучич, превосходный тактик, знает, когда и что сказать. Он произнес эти слова за пару недель до того, как Сербии предстояло продлить План индивидуального партнерства с НАТО (Individual Partnership Action Plan — IPAP) на 2019–2021 гг., что и было сделано. Впервые заключенный в 2014 году, сербский IPAP дал силам альянса доступ к военной инфраструктуре страны. Затем Народная Скупщина ратифицировала соглашение с НАТО, которое гарантировало его персоналу в Сербии дипломатический иммунитет, освобождение от уплаты налогов, а также свободное передвижение и доступ к любым объектам на всей территории.

Сейчас учений с натовскими подразделениями Сербия проводит в десять раз больше, чем с российской армией. Но на встрече с Вучичем в Бочаровом Ручье Путин сказал: «Поддерживая приверженность сербской стороны военно-политическому нейтралитету, Россия оказывает содействие в укреплении обороноспособности Сербии». Тем самым был зафиксирован нужный балканскому партнеру статус-кво. Встреча закончилась символически: российский президент подарил коллеге купленное на аукционе ружье князя Милана Обреновича, который занимал сербский престол в 80-е годы XIX века.

А на соседней, болгарской, делянке балканского политического огорода тоже новость: премьер Бойко Борисов привез в конце ноября из Белого дома (прямо из рук президента Трампа) роскошное совместное коммюнике, в котором говорится о развитии двустороннего сотрудничества в области обороны «с целью противодействия морским, гибридным и киберугрозам в Черном море в течение следующего десятилетия», в том числе путем предоставления Болгарии помощи в области облегчения доступа к передовым американским оборонным технологиям и расширения масштабов военных учений. «Наши вооруженные силы объединены в интересах защиты свободы, и, как ожидается, они усилят свои оборонительные и предупредительные позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, которое имеет особое значение для евроатлантической безопасности», говорится в документе.

И еще один важный пункт: «США приветствовали готовность Болгарии принять на своей территории координационный центр НАТО в Черном море».

О формате центра пока известно мало, кроме того, он будет находиться в курортной Варне. Это и не база, и не логистический центр, туманно пояснял президент Болгарии Румен Радев.

Такого уровня сотрудничества с самими США и альянсом нет ни у кого в регионе! Борисова встречали в Вашингтоне залпами артиллерийского салюта, в совместном заявлении двух президентов говорится, что «США поддерживают желание Болгарии присоединиться к безвизовой программе путешествий и приветствуют постепенное выполнение ее критериев». Намекнули даже на возможность визита в Болгарию нынешнего обитателя Белого дома.

Все это — отчасти признательность за приобретение Болгарией в этом году восьми американских истребителей F-16 Block 70 на замену самолетам МиГ-29 российского производства. Выложив неимоверные 1,25 млрд долларов и потратив на эту покупку две трети годового оборонного бюджета, Болгария выполнила и даже превысила два натовских критерия: выделять на оборону не менее 2% ВВП, причем 20% из этих средств должно направляться на закупку нового вооружения. Теперь ее ставят в пример другим членам союза.

Но не только из благодарности США открывают нестандартный эшелон отношений с Болгарией. Как бы ни относиться к Борисову, его слова о том, что его страна — лояльный член НАТО и ЕС, соответствуют истине, а степень антиамериканизма здесь не превышает уровня естественного фона. Последняя новость: Болгария примет участие в инициативе НАТО «с 4 по 30», согласно которой с 2020 года альянс будет иметь 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых при необходимости развернуться в течение 30 дней.

…Только что окончившаяся 70-я юбилейная сессия Совета НАТО де-факто приняла в свои члены Северную Македонию: ее флаг стал тридцатым на флагштоке у входа в брюссельскую штаб-квартиру. Официальной церемонии воспрепятствовал правительственный кризис в Испании, из-за чего она не успела ратифицировать соответствующий протокол, и это произойдет в ближайшее время. Но жизнь продолжается, и на окраинах НАТО его мозг работает удовлетворительно. «Мы говорили с моим македонским коллегой Зораном Заевым, что когда приобретем новые истребители, то будем охранять и воздушное пространство Северной Македонии», сказал Бойко Борисов Болгарскому национальному радио. «Такой вариант удобен как для Скопье, так и для Софии, поскольку самолеты F-16 не смогут разворачиваться на малых расстояниях и будут неизбежно залетать на территорию Македонии».

Геннадий Габриэлян, «Новая газета»