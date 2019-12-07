Ученые рассказали о необычном оружии древних ацтеков 7.12.2019, 15:19

С его помощью они сдерживали испанцев.

Эксперты рассказали о хрупком, но мощном оружии, которым владели древние ацтеки. Хотя свой “арсенал” представители вымершей цивилизации создавали из дерева, в их руках он оказывался смертоносным, пишет lenta.ua.

Имевшееся у ацтеков оружие носило название макуауитль, свою историю оно берет еще в I тысячелетия н.э. Оно представляло собой плоскую дубинку, из которой выпирали шипы необычной формы. Размещаться таковые могли как с одной стороны, так и с обеих. Именно с помощью указанного оружия ацтеки пытались противостоять испанцам, которые пришли, чтобы завоевать цивилизацию. Материалом для шипов мог служить обсидиан, являющийся вулканическим стеклом. У ацтеков была хорошо развита культура обработки последнего.

Столкнувшиеся с макуауитлем испанцы отмечали, что вытащить из деревянной основы обсидиан было практически невозможно. Такое оружие могло отличаться по форме, иметь разное количество шипов и размеры. Кроме того, у ацтеков имелся отдельный вид макуауитля специально для религиозных церемоний.