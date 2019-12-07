США и Иран обменялись заключенными 7.12.2019, 21:31

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Это очень редкий случай.

Соединенные Штаты и Иран в субботу обменялись заключенными. "Голос Америки" отмечает, что это редкий случай, особенно после недавнего обострения отношений между странами.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран передал Соединенным Штатам американского гражданина Сюэа Вана, которого три года держали в тюрьме по обвинению в шпионаже. В Тегеране же заявили, что США освободили гражданина Ирана Массуда Солеймани. Посредником при обмене заключенными выступила Швейцария, обмен произошел в Цюрихе. Между США и Ираном нет дипломатических отношений, и Швейцария представляет дипломатические интересы Соединенных Штатов в Тегеране.

Сюэ Ван - аспирант Принстонского университета. Его приговорили в Иране к 10 годам заключения в 2007 году. Его коллеги утверждают, что он приехал в Иран для научных занятий и не был связан со спецслужбами. Солеймани - иранский ученый, он был арестован в США в прошлом году.

"Освобождение американца из плена жизненно важно для моей администрации, и мы продолжим упорно работать над возвращением домой всех наших граждан, незаконно удерживаемых за рубежом", - говорится в заявлении президента Трампа. И он, и госсекретарь Майк Помпео отметили конструктивный подход Ирана к переговорам об обмене. "Посмотрите - мы можем договориться!" - написал Трамп в твиттере.