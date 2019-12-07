Вячеслав Сивчик: Нужно поднимать всю Беларусь 7.12.2019, 21:37

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Фото: «Радыё Свабода»

У нас есть возможность для мирного протеста.

Во время акции за независимость выступил лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик. Он заявил, что «два страшных человека Путин и Лукашенко собираются решать судьбу Беларуси, хотя не имеют на это никакого права». Оппозиционный политик напомнил о войнах, которые Россия развязала в Грузии и Украине.

«Теперь Путин хочет, чтобы в Беларуси его нанавидели также, потому что страну мы не сдадим. Завтра в 12 часов приходите, приводите своих родных, друзей и знакомых. Это не просто эпизод в жизни нации, возможно, за эти интеграционные карты нам придется расплачиваться жизнями. Союз с Россией — это война. Поэтому пока у нас есть возможность для мирного протеста — приходите завтра и готовьтесь к борьбе. Надо поднимать всю Беларусь», — сказал Сивчик.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.