«Пусть на каждой украинской площади будет плакат «Жыве Беларусь!»1
- 8.12.2019, 10:34
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Народный депутат Украины поддержала акцию за независимость в Минске.
«Сейчас Путлер с Лукашенко решают процесс поглощения Московией Беларуси», — написала в «Фейсбуке» народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» София Федина.
«Тысячи людей вышли с протестами... Но там — запущенный рак последней стадии...
Это то, что ждет нас, если смолчим и позволим разменивать Украину. Поэтому 8 декабря в 13.00 надо выйти и сказать: нет капитуляции.
Но прошу, пусть на каждой (украинской — ред.) площади будет плакат «Жыве Беларусь!», — призвала народный депутат Украины.
Напомним, вчера в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.