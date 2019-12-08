«Пусть на каждой украинской площади будет плакат «Жыве Беларусь!» 1 8.12.2019, 10:34

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София Федина

Народный депутат Украины поддержала акцию за независимость в Минске.

«Сейчас Путлер с Лукашенко решают процесс поглощения Московией Беларуси», — написала в «Фейсбуке» народный депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» София Федина.

«Тысячи людей вышли с протестами... Но там — запущенный рак последней стадии...

Это то, что ждет нас, если смолчим и позволим разменивать Украину. Поэтому 8 декабря в 13.00 надо выйти и сказать: нет капитуляции.

Но прошу, пусть на каждой (украинской — ред.) площади будет плакат «Жыве Беларусь!», — призвала народный депутат Украины.

Напомним, вчера в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: tut.by