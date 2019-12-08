Павел Северинец на Площади: Присоединяйтесь, сегодня будет позитивный день протеста 8.12.2019, 12:06

ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

Проблема «интеграции» никуда не делась.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец заявил на Октябрьской площади:

«Проблема интеграции никуда не делась. Даже если Лукашенко не подписал ничего вчера и не подпишет сегодня — эта проблема висит как дамоклов меч, как топор, над Беларусью.

Поэтому — присоединяйтесь. Думаю, что сегодня будет тоже неожиданный, как и вчера, но хороший и позитивный день протеста.

Казалось, можно радоваться, что Лукашенко вчера ничего не подписал, но возмущает то, что все это делается тайно — даже неизвестно, приземлился ли Лукашенко в Беларуси. Это тоже возмущает, это неуважение к нашему народу. И мы будем протестовать в том числе и против этого».