Пресс-секретарь Зеленского назвала три приоритета нормандского саммита 8.12.2019, 14:58

Юлия Мендель

Главное условие — вывод войск РФ с Донбасса.

Глава пресс-службы ОП Юлия Мендель назвала три ключевые темы, которые президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать 9 декабря в Париже на встрече лидеров Нормандской четверки.

Об этом она написала в Facebook, сообщает nv.ua.

«Первые три вопроса, которые поднимет Президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не «фейковое» прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса», — написала она.

Мендель добавила, что без вывода войск Российской Федерации из Донбасса невозможно проведение выборов.

«Последний (вопрос о выводе войск — ред.) — условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажированно под дулом автоматов. Сначала — наша граница, потом — выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине», — подчеркнула Мендель.