Белорусский фильм номинирован на европейский «Оскар» 8.12.2019, 22:15

«Озеро радости» номинировано на 33-ю по счету кинопремию.

Белорусский фильм «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии, которую иногда еще называют европейским «Оскаром». Об этом в Facebook сообщил режиссер картины Алексей Полуян, пишет tut.by.

Полуян написал, что Международное жюри кинофестиваля в Лёвен (Бельгия) номинировало «Озеро радости» на European Film Awards.

— Отправляю теплые мысли всем, кто помог сделать это путешествие особенным.

«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании.

Премия Европейской киноакадемии — ежегодная континентальная премия Европейской академии кино, учрежденная в 1988 году. По замыслу учредителей противопоставлена «Оскару» как главная кинематографическая премия Объединенной Европы и иногда называется европейским «Оскаром». «Озеро радости» номинировано на 33-ю по счету кинопремию, ее результаты озвучат в Рейкьявике (Исландия) в декабре 2020 года.