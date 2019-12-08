Жители Казани поставили бессрочный палаточный лагерь 8.12.2019, 22:26

Россияне протестуют против строительства мусоросжигательного завода.

В России под Казанью экоактивисты, которые выступают против строительства мусоросжигательного завода, разбили лагерь. И назвали его Шиес -2 – по аналогии с мусорным протестом в Архангельской области, сообщает «Настоящее время».

Экоактивисты настаивают, что их лагерь – это просто массовый пикник. И атрибуты соответствующие: костер, палатки, песни. Полиция, как только появился лагерь, настаивала на том, что это митинг и надо его согласовать. Грозили задержаниями и штрафами.

Свои палатки экоактивисты установили на проселочной дороге, через которую грузовики возили щебень для строительства подъездного пути к будущему мусоросжигательному заводу. По плану он должен быть построен под Казанью вблизи поселка Осиново к 2022 году.

"Мы же дорогу делаем. Дорогу же к заводу? Ну скажете пионерский лагерь – к нему будем делать. Скажете к заводу по производству презервативов – к нему будем. Ну договоритесь там в Кремле. Дорога-то вам чем мешает", – сказал представитель подрядной организации.

"То, что они преступление совершают, они не понимают. Приходят к костру, греются, говорят, что мы с вами. Но если поступит приказ, они все тут сметут", – говорит житель Казани Владислав Абрамов.

Деньги на строительство дороги выделены из бюджета республики, стоимость работ по тендеру 44 миллиона рублей – или 690 тысяч долларов. Причем 2 декабря этого года она должна была быть уже построена. Сначала дорожники говорили, что речь идет о реконструкции трассы, которой тут никогда не было. Позже выяснилось, что это земли сельхозназначения и что-либо делать на ней сейчас, кроме пикника, запрещено.

"Им сначала надо было размежевать землю, а сейчас они в патовой ситуации – дело получило огласку", – говорит экоактивист Антон Голубков.

Земля, на которой планируют построить завод, уже принадлежит инвестору строительства – дочерней компании корпорации "Ростех" – "РТ-Инвест". Второго декабря также стало известно, что проект мусоросжигательного завода получил одобрение Главного управления государственной экспертизы. А уже 4 декабря власти Татарстана заявили, что будет заказана еще одна международная экспертиза, которую проведут специалисты из Германии.

"На данный момент стоит задача – пройти международную экспертизу, нашу, которую мы проводим с иностранными специалистами, и потом мы скажем свою позицию", – сказала Лилия Галимова, представительница пресс-службы президента Татарстана.

"Ангажированность экспертиз вызывает сомнения, что они честные. Я в прошлом эколог, и у нас были случаи, когда нас пытались подкупать, [чтобы подделать] результаты анализов", – рассказывает Антон Бортников, экоактивист и бывший госинспектор Министерства экологии Татарстана.

Постоянно в протестном лагере находятся десять человек. Остальные люди приезжают, чтобы поддержать протестующих на несколько часов. Но в экстренном случае обещают собраться сразу же.