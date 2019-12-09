Споры об аннексии 9.12.2019, 10:57

Когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе?

Нужны ли Эстонии Печоры и восточное Принаровье, почему Москва и Таллинн пока не имеют договора о границе и при чем тут Тартуский мирный договор, "Немецкая волна" выясняла у историков из РФ, Эстонии и ФРГ.

На юбилейном саммите НАТО, проходившем в Лондоне 3-4 декабря, эстонский министр обороны Юри Луйк назвал Россию серьезной угрозой для безопасности, заявив, что только Североатлантический альянс может сдержать российскую агрессию против соседей. Опасения эстонских политиков растут, особенно с учетом неопределенности в ключевом для страны вопросе: Москва и Таллинн до сих пор не могут ратифицировать договор о границе.

О том, что мешает двум странам договориться, расспросила эстонских, российских и немецких историков. По их оценкам, одно из главных препятствий - разное отношение Эстонии и России к Тартускому мирному договору от 1920 года.

Тартуский мирных договор и его значение сегодня

Сто лет назад, 4 декабря 1919 года, между Советской Россией и Эстонией начались мирные переговоры, по итогам которых Эстония получила независимость, а также территории, входящие сейчас в состав РФ - часть Ленинградской области и Печорский край. По словам директора фонда "Историческая память", научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова, Тартуский мирный договор предполагает территориальные претензии к РФ со стороны Эстонии. Поэтому в России этот документ считают недействующим.

Но в территориях ли вопрос? По мнению доктора исторических наук из Института Норд-Ост при Гамбургском университете Давида Феста (David Feest), истинная причина разного отношения Москвы и Таллинна к Тартускому мирному договору кроется в другом.

"Я сомневаюсь, что Эстония действительно хочет получить от России какие-то территории. Я не верю, что большинство эстонских политиков или населения хотят непременно вернуть эти маленькие периферийные области. На самом деле, в первую очередь, речь идет об оценке событий 1940 года", - полагает Фест.

Вхождение в состав СССР или аннексия?

По версии российских властей, в 1940 году Эстония добровольно вступила в состав Советского Союза, и на этом Тартуский мирный договор прекратил свое действие. "Вхождение действительно было мирным - в том смысле, что военных столкновений не происходило, - отмечает главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ Александр Шубин. - В российских руководящих кругах напоминают, что вхождение было оформлено официальными решениями эстонских властей".

Фест с официальной позицией РФ не согласен. "Общеизвестно, что аннексия Эстонии планировалась заранее, - возражает он. - Об этом говорится в дополнительном протоколе пакта Молотова-Риббентропа, в соответствии с которым СССР и нацистская Германия поделили между собой Восточную Европу. О доброй воле не может быть и речи".

Российский историк Александр Дюков в своих оценках куда более осторожен. "Эстония была инкорпорирована в состав Советского Союза при сомнительных обстоятельствах, - соглашается он. - И мы не можем точно сказать, какова была воля населения". Дюков при этом ссылается на оценки российских экспертов, по мнению которых. в Эстонии пытаются применить нормы действующего международного права к эпохе, не знавшей подобных юридических строгостей.

Страхи Эстонии по поводу утраты суверенитета

Согласно позиции эстонских властей, Тартуский мирный договор - не просто документ о границе. Это своего рода "свидетельство о рождении" Эстонской Республики. "Россия может считать, что Эстония утратила независимость в 1940 году, а восстановившая независимость Эстония - новое государство", - говорит профессор истории новейшего времени из Тартуского университета Ээро Медияйнен. Точке зрения российских властей он противопоставляет другую - которую разделяет большинство западных стран.

"Большинство стран мира признает, что эстонское государство существует по меньшей мере 100 лет, - указывает эстонский историк. - И его прежние договоры и обязательства, в том числе довоенные, действуют до сих пор, так как новых договоров не было заключено". Проблема, однако, заключается в том, что даже если какой-то договор юридически действует, его невозможно соблюдать в одностороннем порядке, признает Медияйнен.

По словам Давида Феста, для Эстонии недопустимо, чтобы ее воспринимали как страну, которая возникла только в 1991 году после распада Советского Союза. Историк подчеркивает, что это вызывает в Эстонии большие опасения по поводу дальнейших внешнеполитических планов Москвы. Эти опасения, в частности, прозвучали в уже упомянутом заявлении министра обороны Луйка на саммите НАТО. Их же ранее выражали и в Департаменте внешней разведки Эстонии, назвав Россию единственной угрозой суверенитету страны.

Новый договор о российско-эстонской границе

Что касается Печор и территорий на восточном берегу реки Нарва, то официально Эстония уже давно отказалась от притязаний на эти земли. Еще в 2005 году эстонский парламент ратифицировал договор о границе с Россией, добавив к нему преамбулу со ссылкой на Тартуский мирный договор - за исключением той его части, где говорится о входящих в состав России территориях. Тем не менее Москва отказалась ратифицировать договор о границе и отозвала свою подпись.

"Был согласован определенный текст, который при ратификации Эстония неожиданно в одностороннем порядке дополнила ссылкой на тот самый Тартуский мирный договор, который использовала ранее для обоснования своих территориальных претензий, - объясняет отказ России Александр Дюков. - Было нарушение достигнутых договоренностей, и ответственность за это несет эстонская сторона". Давид Фест, однако, видит в этом желание РФ уйти от ответственности: "Если бы Россия ратифицировала соглашение о границе со ссылкой на Тартуский мирный договор, она бы неявным образом признала факт оккупации (Эстонии в 1940 году. - Ред.)".

В 2014 году был согласован новый вариант договора о российско-эстонской границе. И он даже был одобрен в первом чтении эстонским парламентом - на этот раз без ссылки на Тартуский мирный договор. Однако в России с ратификацией этого документа не спешат. В Эстонии между тем значительная часть политических сил настаивает на включении ссылки на Тартуский мирный договор в новое соглашение о границе. А представители Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) вновь пытаются поднять вопрос о спорных территориях. Так, недавно спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил о том, что Россия должна вернуть стране земли, отошедшие Эстонии в 1920 году.

Ответственность за дальнейшее развитие событий Александр Дюков возлагает на Таллинн. "Если не будут предприняты попытки снова изменить договор о границе, он будет ратифицирован, - полагает он. - Сейчас российская сторона увязывает договор с возможным улучшением российско-эстонских отношений". Немецкий историк Давид Фест убежден, что мяч на стороне Москвы. "Россия должна признать факт аннексии в 1940 году, - настаивает он. - Если не через ссылку на Тартуский мирный договор, то другим способом. Однако я сомневаюсь, что в нынешней политической ситуации это возможно".

Мост "Дружба" создает уникальный архитектурный ансамбль - он соединяет Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость, которые стоят прямо друг напротив друга буквально в паре сотен метров. Сегодня через их бойницы можно посмотреть на Россию и Евросоюз, соответственно. Бастионы на эстонской стороне были возведены чуть раньше, в 14 веке, на российской - Иваном III в конце 15 века.