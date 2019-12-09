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В Дрогичине в жилом доме прогремел взрыв

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  • 9.12.2019, 21:16
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В Дрогичине в жилом доме прогремел взрыв
Фото: МЧС

Четверо раненых, повреждено шесть квартир.

9 декабря в Дрогичине на втором этаже многоквартирного дома 2008 года постройки произошел взрыв. Согласно предварительной информации, инцидент произошел во время монтажа подвесного потолка.

Как сообщает сайт МЧС, в результате взрыва были повреждены 6 квартир. Были госпитализированы четыре человека: двое рабочих, хозяйка одной из квартир, а также ребенок, родные которого обратились в больницу после происшествия самостоятельно.


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