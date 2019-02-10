Буря в тарелке супа 10 10.02.2019, 12:42

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Обеды в школьных столовых Слонима взбудоражили соцсети.

Новое меню, введенное в последнюю неделю в школьных столовых Слонима, вызвало обсуждение среди детей и родителей всего города и не только. В первую очередь бурю негодования подняло фото супа, которым кормят детей в школьной столовой СШ №10 — похлебка из бульона, в котором плавают куски морковки и размокший хлеб, пишет «Газета Слонімская».

Источник: gs.by

«Детям в школьном обеде за 2 рубля предлагают нечто похожее на суп. Как видно на фото, в состав блюда входит только бульон, морковка и куски хлеба. Дети в шоке, родители в соцсетях рвут и мечут, а администрация говорит, что все хорошо, это просто проверка нового меню, сообщает telegram-канал NEXTA.

К обсуждению подключились и родители учеников из других школ Слонима, подкрепляя свои слова фотографиями. Новостные сайты, подхватившие вирусное фото с супом, не преминули заметить, что когда в Гродно в школьных столовых пытаются внедрить инновации вроде шведского стола или плату за обеды с помощью карточек, в Минске кормят шаурмой и свежей выпечкой, то в Слониме детей пытаются накормить похлебкой. Кто-то сравнивал суп даже с баландой.

Мнения по поводу супа, однако, разделились. Кому-то из детей и такая еда пришлась по душе.

Вот что писали слонимские родители и дети в комментариях:

Елена: — Дети в школах жалуются на боли в животах, как только стали этим кормить.

Алла: — Дааааа, в тюрьмах, наверное, лучше кормят, да и ещё бесплатно. А мы платим и водичку кушаем.

Павел: — Что это еда? Потом дети на физкультуру пошли, наверное, после такого сытного обеда.

Оленька: — В 5 школе тоже такой суп внесли в меню, называется «суп с гренками»!

Татьяна: — Какое тестирование нового меню может быть на детях, а уж тем более в школах?! Там должны кормить нормальной едой, чтобы ребёнок хорошо поел и нормально соображал на уроках, а после такого супа он и выйти не успеет, как есть опять захочет, и о каких знаниях можно дальше говорить?! Он о еде будет думать. Такие эксперименты нужно ставить бесплатно либо же на руководстве школы, пусть учителя пробуют и отвечают в анкете, понравилось им или нет. Я думаю, никто бы из них не пошёл есть такую еду за свои деньги.

Лена: — Такой суп был и в 5-й школе на этой неделе. Дочке очень понравилось.

Источник: gs.by

Ольга: — Это ужас! Неужели так можно?! Вода с сухарями… Мне когда ребенок рассказал, что она ела на обед в школе, воду с шестью сухарями, я подумала, что это преувеличено, но теперь понимаю, почему она стала жаловаться на боль в животе.

Как удалось выяснить корреспонденту «ГС», в так называемом бульоне с гренками, вызвавшем бурю возмущения, должно плавать все-таки не 6 сухариков, а 4. — Это суп на курином бульоне — 200 миллилитров бульона и 10 граммов гренок, или 4 сухарика. Такой суп готовят во всех школах Слонима. Мы готовим согласно примерному 2-недельному меню, которое разрабатывают в управлении образования.

Кто-то из детей такой суп ест, кто-то нет, — рассказал корреспонденту работник одной из школьных столовых. Как пояснила собеседница, самим работникам столовой новое меню не нравится. Но оно разработано для того, чтобы дети питались правильно.

— Нам нравилось меню, которое было раньше. Дети ели. Но это только начало… Впереди вторая неделя апробации меню, а там морковная запеканка с творогом… — с грустью в голосе констатировала собеседница.

Источник: gs.by

СШ №3 На сайтах местных школ тем временем появилось новое примерное 2-недельное меню. Вот перечень блюд, которые будут готовить в гимназии №1. В нем и вызвавший у всех «восторг» бульон с гренками.

Источник: gs.by

Специалист управления образования утром 8 февраля пообещала корреспонденту «ГС» дать комментарий в связи с возникшей ситуацией.

— Хотелось бы немного прояснить ситуацию по обсуждаемому меню школьного обеда. Да, действительно с 4 февраля 2019 года в школах Слонимского района апробируется новое меню. В меню вошли новые блюда из сборника рецептур, которые раньше были не знакомы детям: запеканка морковная с творогом, картофельные оладьи со свежей капустой и морковью, рыба, запеченная с морковью, рыбник, рис с овощами, суфле куриное, бабка картофельная со свининой, суфле творожное, бульон куриный с гренками. В течение двух недель изучается потребительский спрос на новые блюда, мнение учащихся и их законных представителей. После апробирования данного меню будут внесены изменены с учетом запросов детей и их родителей. Уважаемые законные представители! Вы вправе прийти в школу и попробовать ту пищу, которую употребляет ваш ребенок, и дать оценку. Мы будем вам очень признательны! Технологическая карта для приготовления бульона куриного с гренками взята из сборника технологических карт блюд и изделий для детей, утвержденного постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 16.06.2015 № 18. Надеемся на совместную работу с родителями и педагогами, ведь цель у нас одна — вырастить здоровое поколение.

По всем волнующим вопросам в отношении организации питания детей в Слонимском районе обращаться по тел. 50724 (Кривопуст Наталья Владимировна, ведущий инженер-технолог управления образования Слонимского райисполкома), — такой комментарий специалиста, не дождавшись и после обеда официального ответа, мы нашли в сети.

А пока предлагаем фото еды, которой кормят детей в разных странах. Наших же читателей просим прислать рецепт супа с гренками, который не вызовет такой бури и который понравился бы их детям. Пока же сами дети пишут в комментариях, что из-за этой похлёбки все школы тормошат и ищут виноватых… среди детей. А еще задаются вопросом, что едят те, кто придумал такое меню.