Человек-лопата

Фото с сайта cartore.ru

Российские чиновники вышли не из «Шинели» Гоголя, а из бревна Ленина.

«Великий почин», провозглашенный вождем мирового пролетариата 100 лет назад, подхватил врио губернатора Петербурга Беглов, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Уже прозванный «Лопатой», врио выгнал на улицу разгребать снег не только всех питерских чиновников, но и всех бюджетников. Как вы понимаете, ни о какой добровольности речи не идет. Кое-где работникам прямо пригрозили увольнением. Большинству и угрожать, видимо, не пришлось – сами всё просекли. И как жалкий столоначальник или училка могут не выйти махать лопатой, когда САМ под камеры убирает снег?

Шесть пострадавших от наледей, один погибший, город, два месяца живущий фактически в режиме ЧС, и губернатор, наконец, решивший личным примером показать, как нужно бороться со стихией.

Ну, Беглов, понятно, у него выборы в сентябре, и рейтинг, даже по данным провластных социологов, не превышающий 30%. Но при чем тут воспитатели детских садов? Или учителя? Их-то никуда не избирают. Да и Беглов вроде не в старшие дворники метит, а в градоначальники многомиллионного мегаполиса. А эта должность в современном мире требует иных навыков, чем использование админресурса и даже виртуозное владение лопатой.

P.S. И грустное послесловие к бегловскому «невеликому почину». Пока врио картинно махал лопатой, экскаватор, убиравший снежные завалы на Обводном канале, ударил ковшом пенсионерку. Она в больнице.

«Что ни делает дурак, все он делает не так. Начинает не с начала и кончает, как попало». Доблестному товарищу Беглову посвящается. Очевидно, большую часть зимы он надеялся, что все растает, исчезнет, рассосется как-нибудь само собой…